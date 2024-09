El Gobierno oficializa subas a las fuerzas tras represión en el Congreso

El gobierno de Javier Milei sigue adelante con su política de ajuste y reducción del Estado. En medio de despidos masivos de empleados públicos, el presidente dispuso un significativo aumento salarial para las fuerzas de seguridad federales, las mismas que han sido clave para sostener su gestión a través de diversos operativos de represión. La resolución 979/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, oficializó el incremento para la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

Aumento en los salarios de septiembre y octubre

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, justificó la medida asegurando que busca "reconocer la capacidad, responsabilidad y dedicación" del personal de las fuerzas de seguridad. Los incrementos, que comenzarán a cobrarse en septiembre y octubre, varían según la jerarquía y las horas trabajadas.

Por ejemplo, un marinero de Prefectura cobrará en septiembre $624.317,69 y en octubre $630.560,87. Por otro lado, el personal con mayor jerarquía, como un comandante general, recibirá $2.121.872,69 el próximo mes. Además, se actualizó el "Recargo de Servicio", que parte desde los $22.344,70 para quienes trabajan de 3 a 5 horas, alcanzando los $44.689,40 para quienes cumplen más de 5 horas de servicio.

Las fuerzas, clave en la represión

Este aumento llega pocos días después de la violenta represión en el Congreso contra jubilados y manifestantes que protestaban contra el ajuste. Las fuerzas de seguridad han jugado un rol central en los operativos dispuestos por Bullrich para controlar las protestas sociales. Según las fuentes oficiales, la Policía Federal es la fuerza que más personal requirió en cada una de estas acciones.

"En un contexto donde se despiden a miles de empleados públicos, resulta llamativo que los únicos beneficiados por el gobierno sean quienes sostienen su política de desmantelamiento del Estado", señaló un dirigente gremial en off the record. Las críticas no tardaron en llegar desde distintos sectores políticos y sociales que ven en estas medidas una clara priorización de las fuerzas represivas sobre otras áreas del Estado.

Comparación con el ajuste a otros sectores

Mientras tanto, otros sectores estatales, especialmente los empleados públicos, enfrentan recortes y despidos. La política de ajuste y reducción del gasto estatal impulsada por Milei ha afectado a miles de trabajadores, quienes denuncian que el gobierno está desmantelando áreas clave del Estado, mientras refuerza a las fuerzas de seguridad.

"Es un golpe directo a los trabajadores del Estado que no sólo pierden sus empleos, sino que además ven cómo el gobierno prioriza a los represores sobre cualquier otro sector", expresó una fuente sindical. Desde la Confederación General del Trabajo (CGT), también surgieron cuestionamientos a la administración de Milei por desmantelar organismos esenciales y dejar sin protección a los empleados públicos.

El contraste entre el ajuste a los estatales y el aumento a las fuerzas de seguridad es evidente, y alimenta las críticas hacia la gestión del presidente. Mientras tanto, el malestar social sigue en aumento, y todo indica que las protestas no cesarán en el corto plazo.

Aumento de los complementos y recargos

Además de los salarios base, los efectivos también recibirán incrementos en los suplementos por responsabilidad jerárquica. Para los directores y jefes de la Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, estos complementos serán de hasta $302.298,78 en octubre.

También se incrementaron los valores del complemento "Función Prevención Barrial", que oscila entre los $273.830,30 y $885.522,63. La medida busca reconocer el rol que estas fuerzas desempeñan en la prevención del delito en zonas vulnerables.