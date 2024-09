Moreno: “Cristina no sabe de economía y debería dejar ese terreno”

El ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, volvió a lanzar duras críticas contra la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, centrando sus declaraciones en los conocimientos económicos de la líder peronista. Durante una entrevista reciente con San Luis en Línea, Moreno dejó en claro su escepticismo sobre la capacidad de CFK para abordar temas económicos, afirmando que debería evitar cualquier tipo de enfrentamiento en este ámbito, especialmente con el actual ministro de Economía, Luis Caputo.

"No sé de dónde salió esto de que Cristina sabe de economía. Ella no es economista, ni siquiera en el peronismo debería ser ella quien discuta sobre estos temas", sentenció Moreno, en clara alusión a los recientes cruces entre la ex mandataria y Caputo en redes sociales.

"Caputo es un croto, pero Cristina no sabe de economía"

Con su característico estilo, Moreno continuó con ironía al referirse al titular del Palacio de Hacienda: "Caputo es un croto en economía, pero aun así, Cristina no debería enfrentarse a él en ese terreno". Según el ex secretario de Comercio, la ex vicepresidenta está eligiendo "pelear en el lugar donde es más débil" y debería concentrar su discurso en derecho o política, áreas en las que sí tiene experiencia.

Durante la conversación, Moreno cuestionó por qué Cristina Kirchner insiste en opinar sobre temas económicos, cuando según él, su conocimiento en esa materia es limitado.

"En el peronismo siempre ha habido economistas capacitados para llevar adelante estos debates, y no es necesario que ella se ponga en ese lugar", afirmó Moreno. "Cualquiera habla de cualquier cosa", concluyó.

Críticas a Kicillof y comparaciones con Caputo

Moreno también aprovechó la ocasión para criticar a Axel Kicillof, ex ministro de Economía y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Recordó una anécdota sobre la gestión del gobernador como dueño de un café, la cual usó para ironizar sobre su falta de experiencia en el ámbito económico.

"Un día le pregunté a Kicillof qué negocio había tenido, y me dijo que un café. Se dio cuenta que se fundía cuando le sacaron la máquina de café. Ese fue el ministro de Economía", dijo Moreno con sarcasmo.

Asimismo, describió a Caputo como un “timbero”, acusándolo de no tener conocimientos profundos sobre la economía real y basar su experiencia en operaciones financieras especulativas.

El rol de CFK en el peronismo

A pesar de sus críticas, Moreno no negó la importancia de Cristina Fernández en el peronismo. "Sin dudas, es hoy la dirigente con más votos individuales dentro del movimiento", reconoció. Sin embargo, insistió en que CFK debería concentrarse en los temas en los que es fuerte, como la política y la estrategia, dejando los temas económicos en manos de expertos.

"Cuando Cristina habla de política, todos guardan silencio porque sabe mucho", admitió Moreno, recomendándole que lleve las discusiones al terreno donde tiene ventaja.

El ex secretario de Comercio concluyó con un consejo hacia la ex presidenta: "Si habla de lo que sabe, que es política, nadie puede ganarle".