La esteticista de Fabiola Yañez se defiende tras la denuncia de Alberto Fernández

El escándalo que envuelve al expresidente Alberto Fernández y a Fabiola Yañez suma un nuevo capítulo con la reciente denuncia presentada por el exmandatario contra Florencia Aguirre, la esteticista de su expareja. Aguirre es acusada de falso testimonio en el marco de la investigación por presuntos episodios de violencia de género. Según Fernández, Aguirre habría sido parte de una maniobra destinada a perjudicarlo, asegurando que sus declaraciones son parte de un complot.

¿De qué se acusa a la esteticista?

En su declaración ante la Justicia, Florencia Aguirre sostuvo que en una ocasión atendió a Yañez y notó un hematoma en su ojo, que, según la primera dama, habría sido causado "sin querer" por Fernández. Sin embargo, Aguirre expresó no creer en la explicación de Yañez. Esta declaración se enmarca en la causa que investiga al expresidente por presuntos actos de violencia.

Fernández, en su denuncia, asegura que la esteticista no solo mintió, sino que fue preparada por alguien para dar un testimonio perjudicial. "Recuerda detalles de hace tres años con una precisión inusual. Está claro que alguien la preparó", señaló Fernández en su presentación judicial.

La defensa de Aguirre

Ante las acusaciones, Aguirre rompió el silencio en una entrevista con TN. "Estoy muy angustiada. Dije la verdad. Fabiola era clienta mía desde hace mucho tiempo. La vi con un golpe fuerte, un hematoma amarillo. Después de contarlo ante la Justicia, me allanaron la casa", confesó.

La esteticista también destacó que durante su relación laboral con Yañez, la ex primera dama le habría dicho que el golpe fue accidental. "No le creí, pero no dije nada", aseguró. Además, Aguirre negó haberle realizado a Yañez tratamientos médicos que no estuvieran dentro de sus competencias.

Nuevas pruebas y testigos

Fernández sostiene que Aguirre nunca estuvo presente en la Quinta de Olivos el día que menciona en su declaración, y solicitó que se revisen los registros de ingreso y salida de la residencia presidencial. Además, presentó capturas de pantalla que muestran cómo Aguirre promovía tratamientos médicos en su página profesional, lo que, según el expresidente, demostraría que ejerció ilegalmente la medicina.

En apoyo a la denuncia, una exempleada de la Quinta de Olivos, Cintia Romina Tonietti, declaró que Aguirre realizaba "pinches" y otros tratamientos estéticos a Yañez. Estas declaraciones buscan desacreditar el testimonio de la esteticista.

Por otro lado, Fernández también recurrió al testimonio de otros testigos de identidad reservada que afirmaron haber visto a Yañez someterse a tratamientos de Plasma Rico en Plaquetas (PRP), aunque Aguirre niega haber realizado dicho procedimiento.

Un caso que genera controversia

La denuncia presentada por Fernández ha desatado una nueva tormenta mediática. La esteticista asegura que solo declaró lo que vio y que no tiene motivos para mentir. Sin embargo, las acusaciones de falso testimonio y ejercicio ilegal de la medicina complican su situación.

El caso está en pleno desarrollo y promete seguir capturando la atención de la opinión pública, mientras se esperan nuevos testimonios y pruebas que arrojen luz sobre los presuntos hechos de violencia que habrían ocurrido en la Quinta de Olivos.