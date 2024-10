Bake Off Famosos tuvo su debut.

La voz en off de Wanda Nara se escuchó por primera vez en Bake Off Famosos Argentina (Telefe). “Desde esta carpa maravillosa, los invitamos a vivir juntos una nueva competencia”, expresó la conductora para dar inicio a una nueva temporada del reality show de pastelería, que esta vez cuenta con figuras del espectáculo, la música, las redes y el deporte como participantes.

“Acá los sabores, las texturas y la tradición de la pastelería tomarán una dimensión única, que los hará vivir momentos de alegría, de tristeza y de tensión. Pero sobre todo de mucha, mucha dulzura”, agregó Wanda mientras el programa alcanzaba los 11 puntos de rating, convirtiéndose en lo más visto de la televisión argentina.

Un jurado de lujo

Wanda presentó a los 14 concursantes famosos, entre los que destacan Andrea del Boca, Verónica Lozano, Javier Calamaro, Mariano Iúdica, Damián de Santo, Karina Jelinek, Ángela Leiva, y Marcos Milinkovic, entre otros. Todos se mostraron entusiastas al ingresar a la famosa carpa, donde a lo largo de la competencia buscarán coronarse como el mejor pastelero.

La conductora también presentó a los tres jurados que evaluarán las preparaciones de las celebridades. El primero en entrar fue Damián Betular, con quien compartió un breve intercambio de humor. Luego apareció Christophe Krywonis y, finalmente, Maru Botana, quien regresó a la televisión con esta nueva edición de Bake Off.

La primera prueba: cupcakes con historias personales

El primer desafío planteado por el jurado fue crear seis cupcakes que reflejaran el "momento de gloria" de la vida de los concursantes. Con dos horas de tiempo, cada uno debía cocinar una media docena de cupcakes con el mismo sabor y un relleno elaborado.

Mientras avanzaba la competencia, algunos participantes destacaron por sus creaciones cargadas de significado. Javier Calamaro presentó cupcakes inspirados en su recordado recital subacuático para las ballenas; Ángela Leiva en su carrera musical; Marcos Milinkovic en sus años en la selección argentina de vóley; y Verónica Lozano rindió homenaje a su maternidad. Otros, como Callejero Fino, evocaron su primer show en el Luna Park, mientras que Eliana Guercio se inspiró en su familia.

Karina Jelinek, la primera eliminada

En medio del desafío, Karina Jelinek se mostró visiblemente nerviosa, e incluso se escondió bajo su estación de trabajo por unos momentos. Christophe Krywonis se acercó a tranquilizarla, aconsejándole mantener la calma. Sin embargo, los resultados no acompañaron a la modelo, cuyo relleno fue criticado por los jurados. Betular comentó que el trabajo estaba incompleto, mientras que Maru Botana observó que le faltaba humedad.

Finalmente, Jelinek fue la primera eliminada del programa, después de que los jurados deliberaran entre los peores trabajos. Aunque aceptó su salida, Karina sorprendió a todos al cuestionar su eliminación frente al jurado, argumentando que no creía haber sido la peor. Damián Betular le explicó que la diferencia con los demás participantes había sido mínima, lo que pareció conformar a la modelo.

Marcos Milinkovic, el pastelero estrella

Por el contrario, el exjugador de vóley Marcos Milinkovic se destacó entre todos los participantes y fue nombrado "pastelero estrella" del primer programa, ganándose el delantal celeste. Su habilidad en la cocina lo posicionó como uno de los grandes favoritos desde el inicio de la competencia.

Una despedida con sorpresa

Tras su eliminación, Karina Jelinek dejó una reflexión que sorprendió a todos. “Ahora quiero decir algo yo: ¿por qué me eliminaron primera ustedes? Porque sé que no fui la peor”, expresó, generando un tenso momento con el jurado. Betular le explicó que la decisión había sido ajustada y que su salida no se debió a una diferencia abismal. A pesar de esto, Jelinek se mostró más calmada y aceptó su despedida con gratitud, recibiendo el abrazo de sus compañeros.

Un segundo desafío técnico

Para cerrar el primer programa, los participantes enfrentaron una segunda prueba técnica. Debían replicar una torta colorida con chantilly batida a mano, cuatro capas de bizcochuelo y una altura exacta de 17 centímetros. El jurado degustó las tortas sin saber quién había preparado cada una. Cande Molfese se destacó como la mejor de este desafío, mientras que Andrea del Boca y Marcos Milinkovic también recibieron elogios. En cambio, las tortas de Gastón Edul, Damián de Santo y Karina Jelinek no convencieron al jurado.

El primer episodio de Bake Off Famosos Argentina dejó grandes momentos de emoción, tensiones y algunas sorpresas, con Wanda Nara brillando como conductora y Marcos Milinkovic como el gran vencedor de la jornada.