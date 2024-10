Recoulat llamó a “trabajar día a día por un Trenque Lauquen más sustentable”

El intendente Francisco Recoulat puso en valor la continuidad de las políticas públicas de cuidado del ambiente en Trenque Lauquen, instó a hacerlas crecer en conjunto entre el Municipio y la comunidad; anunció que se trabaja en la puesta en marcha de una celda sanitaria para cerrar el basural a cielo abierto; destacó el funcionamiento actual de la Estación de Transferencia de Residuos y resaltó a todas las personas, trabajadores y funcionarios que dieron inicio al Prolim, a 30 años de su puesta en marcha durante el acto realizado en el predio del Polo Ambiental.

Asimismo, agradeció “a todos los que nos están acompañando y se hicieron un espacio, un día sábado, para para venir; la idea es que todos conozcan los nuevos avances que hay, y celebrar en conjunto esta fecha tan importante para la comunidad”.

También valoró la presencia de quienes fueron parte de los inicios del Prolim, tanto de quienes ejercían la función pública en aquel momento como de trabajadores que estuvieron en los comienzos.

“Es muy lindo, son 30 años de una política pública iniciada por el intendente Jorge Barracchia, sostenida en el tiempo por distintos gobiernos con un impulso fuerte en la gestión de Miguel Fernández, que la comunidad la apropió y la hizo que crezca, por eso es digno de celebración y a quienes nos toca la responsabilidad de gobernar es una responsabilidad enorme sostenerla, profundizarla y hacerla crecer”, señaló el intendente.

En este marco recordó aquellos primeros momentos y anécdotas que quedan en el recuerdo de los trabajadores: “Eran las primeras experiencias, en Laprida o en Córdoba, y Trenque Lauquen, siendo Barracchia intendente la tomó y la trabajó, y charlando con Marcelo (Lescano) me decía que cuando llegó el primer camión a las 6 de la mañana, no se sabía bien que hacer, ese proyecto e idea no era fácil, no había maquinarias como tenemos hoy, estaba todo por hacerse, quienes estuvieron a cargo de llevar a cargo esto tuvieron una visión de futuro impresionante, y por eso es importante reconocerlo y tiene que ser un motivo de alegría para todos”.

“Cuando esto arrancó, yo tenía 3 o 4 años, y leía que en al año ‘95 arrancaron a trabajar con todos los establecimientos educativos y cómo los chicos en sus casas le exigían a los padres (la separación de residuos) y cómo fueron trabajando en ese camino educativo que nos llevó a hacer el emblema de ciudad”, dijo el intendente para recordar también el origen del nombre.

“Fue una política innovadora en un momento en el que no había legislación sobre el tema, que no había muchas experiencias y tampoco la infraestructura para llevarlo adelante”, sostuvo el intendente para destacar que fue una de las tantas políticas públicas que despertaron el interés de delegaciones y funcionarios de otros distritos convirtiéndose en marca registrada de Trenque Lauquen.

También marcó la continuidad que le fueron dando las distintas gestiones parar lograr el crecimiento y sostenibilidad de esta política pública, destacando cuando en la gestión de Miguel Fernández, el lugar se transformó en Polo Ambiental y luego con la incorporación de la Estación de Transferencia, por donde pasan actualmente alrededor de 500 personas por mes.

En otro orden destacó la prolijidad, el orden y limpieza del predio del Polo Ambiental, remarcando el trabajo que realizan los operarios en los distintos sectores y pidió a la población aprovechar las distintas propuestas que se ofrecen en materia ambiental, por ejemplo, los Puntos Limpios.

Mirando hacia adelante, el intendente dijo que “nuestro objetivo es el cierre del basural a cielo abierto” e instó a iniciar una campaña a través del boca a boca, como fue en su momento la campaña de separación de residuos con un mensaje de “No vayas más al basural”.

Respecto del cierre del basural, recordó que “es un desafío enorme, hay 15 hectáreas compradas y hay un proyecto presentado en Provincia para que financie la primera celda sanitaria” y comentó que “tuvimos una reunión con la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, y estaba previsto hacer 10 rellenos sanitarios en la provincia este año, pero por razones económicas se van a hacer tres y otros tres pasan para el año que viene, y el compromiso de la Provincia es que el primero del año que viene sea Trenque Lauquen porque ven cómo se trabaja en el distrito”.

No obstante, señaló que “para cuando venga el relleno sanitario, tenemos que tener todo este mecanismo aceitado porque lo que tiene que llegar allá tiene que ser realmente lo que no se puede reutilizar, porque un relleno sanitario es costoso”.

“El desafío nuestro es volver a generar esa épica de ciudad que separa, que la gente conozca este lugar, que lo trabajemos en conjunto y que podamos tener ese objetivo, que es ambicioso, pero es un paso más”, subrayó.

Además, destacó toda la inversión realizada en materia ambiental, marcando también la compra e instalación del horno pirolítico que se puso en funciones en plena pandemia de Covid-19.

“Colaboremos en el boca a boca, trabajemos articuladamente con el sector privado, con las escuelas, que hoy estén las empresas es importante; no puede faltar nadie, tenemos que estar todos juntos atrás de una política pública que es un honor, que la tenemos que hacer crecer; tenemos el personal capacitado para hacerlo así que tenemos que generar conciencia y trabajar día a día por un Trenque Lauquen más sustentable y que siga siendo un honor seguir en esta localidad”, subrayó para finalizar.