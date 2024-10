Lugones comienza su gestión con polémica: exige la renuncia del Consejo del Hospital Garrahan

En una medida que marca un claro rumbo de austeridad fiscal, el ministro de Salud Mario Lugones arrancó su gestión con una fuerte intervención en uno de los hospitales más prestigiosos del país. Tras asumir en reemplazo de Mario Russo, Lugones le pidió la renuncia a los cinco integrantes del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, luego de que estos aprobaran un bono de $500.000 para el personal de la institución, incluyendo a ellos mismos.

¿Un mensaje de ajuste encubierto?

Desde el gobierno nacional, alineado con las políticas de ajuste del presidente Javier Milei, justificaron la medida alegando que el bono “no se corresponde con la pauta salarial marcada por el Estado Nacional”. Sin embargo, esta acción no parece responder a un mero desacuerdo sobre una bonificación, sino que estaría en sintonía con el mensaje más amplio de Milei de controlar estrictamente los gastos del sector público bajo la bandera de un "déficit cero".

Esta intervención no ha sido bien recibida por los gremios y trabajadores del Garrahan, quienes desde hace semanas vienen reclamando una recomposición salarial acorde a la situación económica del país. El conflicto se profundizó luego de que los empleados del hospital realizaran varias jornadas de paro, denunciando que mientras el Consejo aprobaba un bono millonario, ellos siguen percibiendo sueldos muy por debajo de la inflación.

La crisis en el Garrahan: sueldos bajos y protestas constantes

El bono de $500.000, que fue el detonante de esta crisis, contrastó fuertemente con la realidad de los profesionales del Garrahan. Mientras los miembros del Consejo alcanzan ingresos de $5.5 millones mensuales, los trabajadores llevan semanas en conflicto por salarios que, según el gremio de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), no cubren las necesidades básicas. Los residentes, por su parte, perciben sueldos que van desde los $700.000 a los $840.000, insuficientes para hacer frente a la crisis económica que atraviesa el país.

Norma Lezana, secretaria general de APyT, señaló que “conseguimos el bono de $500.000 gracias al plan de lucha, pero ahora necesitamos que esa cifra vaya al sueldo básico en una verdadera recomposición salarial de emergencia”. Los trabajadores del Garrahan planean continuar con medidas de fuerza si no obtienen respuestas concretas por parte del gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales depende el hospital.

La sombra del ajuste

Este tipo de decisiones reflejan una tendencia que ha sido recurrente en la gestión de Milei. La administración libertaria ha dejado claro que su prioridad es reducir el gasto público, incluso si eso implica tensar las relaciones con los trabajadores del sector estatal. Lugones, como uno de los asesores más cercanos a Santiago Caputo y un hombre de confianza de Milei, parece estar siguiendo esta misma línea con mano firme.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Desde diversos sectores señalan que la medida de Lugones no solo es una muestra de la austeridad que propone el gobierno, sino que también podría estar afectando directamente la calidad de los servicios de salud. Los médicos residentes han advertido que la situación es “desesperante y muy angustiante”, describiendo jornadas laborales agotadoras y remuneraciones que no alcanzan para cubrir sus necesidades.

El futuro del Garrahan y la gestión de Lugones

El conflicto en el Hospital Garrahan está lejos de resolverse. La medida de Lugones, en lugar de apaciguar la situación, podría generar una nueva ola de protestas. Los gremios ya anunciaron un paro de 48 horas para el 8 y 9 de octubre, y la creciente presión de los trabajadores podría tensar aún más la relación con el gobierno.

Lo cierto es que la gestión de Lugones, apenas iniciada, ya está marcada por una intervención que ha dejado en claro cuál será el enfoque: alinearse con las políticas de ajuste del presidente Milei, sin importar el impacto que esto pueda tener en uno de los hospitales más importantes del país. Mientras tanto, los trabajadores del Garrahan siguen esperando una verdadera solución a sus demandas, que hasta el momento no han sido escuchadas.