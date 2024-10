Crisis por universidades: la pulseada entre Milei y Macri

Javier Milei ha lanzado una ofensiva política, esta vez apuntando directamente a Mauricio Macri. El conflicto surge tras las masivas marchas en favor de una ley que incrementa el presupuesto universitario, y la Casa Rosada espera que el expresidente rompa su silencio y defina su postura.

El papel del PRO: ¿aliado o contrincante?

En el oficialismo, la presión recae sobre el bloque PRO, quienes tienen en sus manos la capacidad de mantener el veto que Milei planea imponer sobre la ley universitaria. Sin su respaldo, la derrota de La Libertad Avanza parece inevitable. Según fuentes, el presidente buscará respuestas del líder del PRO.

La cuenta de votos y las posibles alianzas

Para sostener el veto, se necesitan al menos 86 votos a favor. Sin embargo, los números no son claros. Aunque en la administración Milei confían en algunos radicales que podrían apoyar, la incógnita permanece sobre otros bloques, como los partidos provinciales, que podrían definir el resultado en la próxima sesión.

El dilema en el PRO y las tensiones internas

Dentro del bloque PRO, la situación es delicada. No están convencidos de respaldar el veto si no tienen garantías de éxito y temen las repercusiones de enfrentarse al sector universitario. La imagen del partido ya está en declive, y no quieren agravarla aún más.

La postura de los partidos provinciales

Los partidos provinciales agrupados en Innovación Federal mantienen una posición ambigua. Aun así, desde el oficialismo apuestan a su respaldo, aunque sus representantes han indicado que esperarán hasta el último momento antes de dar una respuesta definitiva.

Macri y la última palabra

Todo se reduce a la decisión de Mauricio Macri. Su silencio ha generado incertidumbre, y Milei lo sabe. Sin su apoyo, el veto podría caer, dejando al gobierno de La Libertad Avanza con una derrota significativa. Las próximas horas serán decisivas.