En la televisión y el cine, la salud mental ha sido muchas veces retratada desde una perspectiva romántica o superficial, lo que distorsiona la realidad de patologías como la depresión, la ansiedad o el trastorno bipolar. Sin embargo, en los últimos años, diversas series en plataformas como Netflix, HBO, Prime Video y Disney+ han mostrado una visión más cruda y honesta sobre los desafíos de la salud mental, aportando una mayor comprensión y empatía hacia estas problemáticas.

1. Está bien no estar bien (Netflix)

Este K-drama fue aclamado como uno de los mejores en 2020 por su tratamiento sincero y profundo de la salud mental. A través de personajes con traumas emocionales, la serie muestra cómo el pasado impacta en el presente y cómo, aunque no sea fácil, está bien no estar bien. La trama se enfoca en la sanación emocional y en cómo el amor y la comprensión son parte del proceso.

2. This is Us (Prime Video, Disney+)

This is Us ha sido reconocida por su sensibilidad al abordar temas de salud mental, especialmente a través del personaje de Randall Pearson, quien lucha con la ansiedad. A lo largo de la serie, se muestra cómo Randall enfrenta ataques de pánico mientras trata de mantener su fachada de "hombre fuerte" para su familia. Sin embargo, la serie destaca la importancia de buscar apoyo y no temer admitir las propias vulnerabilidades.

3. Legión (Disney+)

Si bien Legión está basada en un cómic de Marvel, es una de las series más complejas y fascinantes sobre la salud mental. Dan Stevens interpreta a un mutante cuya mente está afectada por la esquizofrenia. La serie muestra de forma sutil cómo los trastornos mentales pueden confundir la percepción de la realidad, creando una narrativa poderosa sobre los desafíos internos de vivir con una enfermedad mental.

4. Big Mouth (Netflix)

Con su estilo animado irreverente, Big Mouth utiliza humor grosero para abordar la salud mental, representando emociones y trastornos como personajes. Destaca el "gatito de la depresión" y los "mosquitos de la ansiedad", que ilustran de forma cómica pero empática cómo estas condiciones afectan la vida de los personajes adolescentes. La serie refleja lo difícil que es navegar por los problemas emocionales y mentales, pero lo hace de una manera accesible y comprensible.

5. After Life (Netflix)

Protagonizada por Ricky Gervais, esta serie explora la vida de Tony después de la muerte de su esposa. A través del humor negro y el drama, After Life aborda el dolor, la depresión y la búsqueda de sentido cuando parece que todo está perdido. La serie, aunque dura en algunos momentos, muestra una evolución emocional en su protagonista, destacando la importancia de la empatía y el apoyo social en tiempos difíciles.

Día Mundial de la Salud Mental: importancia de visibilizar estos temas

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, instaurado en 1982 por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta fecha busca crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y promover acciones para su protección y tratamiento.

La consigna para 2024 es “Es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo”, ya que las condiciones laborales influyen directamente en el bienestar emocional. El estigma, la discriminación y el acoso en el trabajo son factores que pueden impactar negativamente en la salud mental, lo que lleva a una menor productividad, mayor ausentismo y más costos en atención médica. Crear entornos laborales saludables no solo mejora la calidad de vida de los trabajadores, sino que también impulsa su desempeño y compromiso.

Los empleadores tienen un papel crucial en esta tarea, ya que al detectar y abordar los problemas de salud mental en el trabajo, pueden convertirse en agentes de cambio, promoviendo espacios más inclusivos y saludables.

¿Cómo se instauró el Día Mundial de la Salud Mental?

La OMS, desde su fundación en 1946, estableció que la salud es un “estado de completo bienestar físico, mental y social”, destacando así la relación intrínseca entre la salud física y mental. Con esta perspectiva, el Día Mundial de la Salud Mental se consolidó como una oportunidad para reflexionar sobre estos vínculos y la necesidad de atender las condiciones que afectan el bienestar emocional a nivel global.