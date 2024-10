Mar del Plata recibió a más de 114 mil turistas en el fin de semana largo

Durante el último fin de semana largo, Mar del Plata recibió a 114.325 turistas, una cifra que refleja el impulso turístico que la ciudad ha tenido en los últimos años. Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), señalaron que entre el 1 y el 11 de octubre llegaron 256.358 visitantes, lo que marca un aumento del 13,7% en comparación con el mismo período del año pasado.

Una Mar del Plata activa todo el año

Bernardo Martín, presidente del Emturyc, destacó que el objetivo es consolidar a Mar del Plata como una ciudad turística durante todo el año, un proyecto largamente esperado. “Desde el primer día buscamos que la Mar del Plata de 12 meses, que siempre se pedía pero nunca se concretaba, se haga realidad", comentó Martín. Además, aclaró que "el dato más importante no es un fin de semana en particular, sino los números acumulados".

Impacto de los fines de semana largos

Martín subrayó la importancia de los fines de semana largos para la ciudad: "Mar del Plata tiene un impacto económico y turístico muy fuerte en estas fechas, como muestran los datos recopilados", afirmó. Explicó que la ciudad debe aprovechar cada oportunidad para impulsar el turismo y la actividad comercial, promoviendo la llegada de visitantes en cada receso posible.

Un esfuerzo continuo

Si bien este año algunas minivacaciones fueron más cortas de lo previsto, como en este caso, que se redujo a tres días en lugar de cuatro, Martín aseguró que no se dejaron vencer por esta situación. "Si no se da, no nos quedamos llorando", explicó el titular del Ente. "Trabajamos intensamente para atraer turistas en el resto de los fines de semana, y la gente está respondiendo".

Con esta estrategia, Mar del Plata sigue consolidándose como un destino elegido no solo en temporada alta, sino a lo largo de todo el año, demostrando que el trabajo constante da frutos.