Crisis en la UCR: cinco diputados enfrentan la posible expulsión por apoyar a Milei

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados está al borde de una fractura definitiva. Hoy a las 18:30, los legisladores del partido se reunirán para decidir el futuro de cinco miembros conocidos como los "radicales peluca", quienes votaron en contra de proyectos clave impulsados por la UCR, como la movilidad jubilatoria y el financiamiento universitario. Estas decisiones fueron tomadas en sintonía con el oficialismo, generando fuertes tensiones internas.

El quiebre interno de la UCR

El partido radical lleva meses atravesando una serie de conflictos internos. Desde que Javier Milei asumió la presidencia, las posiciones de algunos miembros de la UCR han comenzado a alinearse con el nuevo oficialismo, lo que provocó una creciente desconfianza entre los legisladores. La situación alcanzó su punto álgido cuando cinco diputados —Mariano Campero, Luis Picat, Martín Arjol, Pablo Cervi y Federico Tournier— decidieron acompañar al Gobierno en dos votaciones críticas, lo que desencadenó la actual crisis.

La gota que colmó el vaso fue el voto en contra del presupuesto para las universidades públicas, un tema que históricamente ha sido central para el radicalismo, y la reforma de la movilidad jubilatoria, otro de los pilares del partido.

La postura de los "radicales peluca"

Los diputados en cuestión, apodados "radicales peluca", han argumentado que su posición no es una traición a los valores de la UCR, sino una forma de representar a sectores que buscan una mayor colaboración con el Gobierno nacional. Mariano Campero, uno de los más criticados dentro del partido, defendió su postura al decir: "Vamos a seguir en el bloque, representando a muchos radicales que quieren que al Gobierno le vaya bien".

Por su parte, Martín Arjol también reafirmó su postura, cuestionando por qué deberían ser expulsados por disentir con el bloque. "Nos pidieron que nos abstengamos, pero nosotros estamos representando a sectores que apoyan al Gobierno en estas decisiones", expresó.

La influencia de Lousteau y Manes

Martín Lousteau y Facundo Manes, dos figuras de peso dentro del radicalismo, han liderado las críticas hacia estos diputados, exigiendo su inmediata expulsión. Lousteau, actual presidente de la UCR, ha sido claro al señalar que el apoyo de los "radicales peluca" a Milei es inaceptable dentro del partido, mientras que Manes ha sido uno de los impulsores más vocales de la sanción.

La tensión entre ambos sectores no es nueva. Desde diciembre pasado, las diferencias se han agudizado y hoy se encuentran en un punto de no retorno. Si bien algunos sectores, como el de Julio Cobos y Mario Barletta, buscan una salida dialogada, otros, como la diputada Mariela Coletta, exigen una postura firme. "Si no se van voluntariamente, hay que expulsarlos", declaró la legisladora, dejando en claro que no aceptará medias tintas en este conflicto.

El futuro del radicalismo

La reunión de hoy será clave para el futuro del bloque radical. Con 14 votos a favor de la expulsión, la balanza podría inclinarse en cualquier dirección, ya que se necesitan 17 para tomar una decisión definitiva. Sin embargo, la incertidumbre sobre la postura del sector que responde a Rodrigo De Loredo añade una dosis extra de suspenso.

Este debate interno se da en un contexto crítico para la UCR, en medio de la discusión del Presupuesto 2025. Algunos legisladores han propuesto un dictamen que recorta fondos a áreas clave del Gobierno, como la Secretaría General de la Presidencia y la Agencia Federal de Inteligencia, para financiar la educación pública y la movilidad jubilatoria. Pero los "radicales peluca" han generado desconfianza entre sus colegas, quienes los acusan de ser "espías" de la Casa Rosada.

El radicalismo enfrenta uno de sus momentos más críticos en los últimos años. Lo que suceda en la reunión de hoy marcará un antes y un después en la historia del partido.