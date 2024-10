Watson bregó por “el acceso a una educación pública, gratuita, de calidad e igualitaria”

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, encabezó una sesión especial del Honorable Concejo Deliberante distrital, celebrada en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), donde se reunieron concejales de cinco municipios para expresar su rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento académico. Este encuentro, definido por Watson como "una jornada histórica", resaltó la importancia de la unión de los parlamentos distritales en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.

"Una causa común por la educación pública"

Durante su intervención, el mandatario varelense subrayó la relevancia del suceso en el ámbito deliberativo municipal. "Es un día importante, donde diferentes parlamentos distritales se unieron por una misma causa: resguardar el acceso a una educación pública, gratuita, de calidad e igualitaria", expresó con firmeza.

Watson trazó un paralelismo con agosto de 2018, recordando cuando la comunidad educativa se unió simbólicamente en defensa de la UNAJ ante la reducción de fondos. "Son sucesos que se repiten en nuestra historia, y los actores parecen ser siempre los mismos", señaló, haciendo referencia a las recurrentes dificultades que enfrenta la educación superior en Argentina.

"La educación como motor de cambio social"

El intendente no dejó de enfatizar el papel transformador de la educación en la sociedad. "La educación es sinónimo de movilidad social ascendente. Es un hito en la vida de cada estudiante, que no solo impacta en ellos, sino en sus familias y en toda la comunidad", afirmó Watson, dejando claro que la formación académica es clave para el desarrollo personal y colectivo.

Un llamado a la movilización pacífica

Antes de finalizar, Watson instó a mantenerse en alerta y continuar con una movilización pacífica, pero organizada, para seguir defendiendo la educación. "No debemos bajar los brazos", insistió.

Un respaldo regional unánime

Los concejales de Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora y Almirante Brown votaron por unanimidad en contra del veto presidencial, manifestando su rechazo a la decisión del gobierno nacional de recortar los fondos destinados a la educación superior.

Presencias destacadas en la sesión

Entre los asistentes, se destacaron el presidente del Concejo Deliberante local, Gustavo Rearte; el rector de la UNAJ, Arnaldo Medina; el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Alfredo Alfonso; así como figuras políticas como el ex diputado nacional Carlos Kunkel y la ex senadora provincial Cristina Fioramonti. También participaron funcionarios municipales, representantes gremiales, docentes, no docentes, y alumnos, quienes expresaron su apoyo a la causa.