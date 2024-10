Leandro Paredes no descarta un regreso a Boca: "Lo que tenga que pasar, pasará"

En el aeropuerto de Ezeiza, luego de los recientes partidos de eliminatorias ante Venezuela y Bolivia, Leandro Paredes, mediocampista de la Selección argentina y jugador de la Roma, dejó entrever la posibilidad de regresar a Boca Juniors, club en el que se formó y debutó. Ante los micrófonos, Paredes manifestó: “No lo sé, vivo mi vida y mi carrera día a día. Estoy feliz en mi club, pero lo que tenga que pasar, pasará”.

Las especulaciones sobre un posible retorno de Paredes a Boca no son nuevas, pero esta vez parecen cobrar fuerza. Según diversas fuentes, el jugador mantiene contacto con el presidente del “Xeneize”, Juan Román Riquelme, y el nuevo director técnico, Fernando Gago, quien espera su llegada para el 2025. Riquelme, quien ha tenido una relación cercana con Paredes desde su etapa como jugador, sería una figura clave en las conversaciones sobre su regreso.

Paredes se mostró cauto al respecto, bromeando sobre un posteo de su padre en redes sociales que generó revuelo entre los aficionados: “Mi papá está re loco”, afirmó. Sin embargo, no pudo evitar expresar su deseo de participar en el Mundial de Clubes, lo que aumenta las expectativas entre los hinchas. “Siempre es lindo jugar un Mundial de Clubes. La competición es espectacular”, comentó.

La conexión con Gago

La relación entre Paredes y Gago podría ser crucial para facilitar el regreso del mediocampista al club. Ambos coincidieron en Boca en 2013, aunque solo jugaron un partido juntos. Gago, quien asumió como director técnico, ha manifestado su interés en contar con Paredes para su proyecto: “En 2025 te quiero acá”, habría sido la frase que le dijo a Paredes en una reciente conversación.

El propio Paredes aclaró: “No hablé con Fer, no. Me parece espectacular su designación como DT. Tiene un estilo de juego que a mí me encanta. Ojalá que le vaya de la mejor manera porque le tengo un gran cariño”.

Recuerdos y expectativas

Antes de su partida a Italia, Paredes recordó su deseo de regresar a Boca: “Cuando me fui a los 18 años, dije que quería volver a retirarme acá, porque no jugué tanto tiempo. La ilusión está. No me pongo plazos ni tiempos, vivo mi carrera día a día”, expresó en una entrevista anterior.

Paredes jugó en Boca Juniors hasta mediados de 2014, participando en 31 partidos y dejando una huella imborrable en los corazones de los aficionados. La esperanza de volver a verlo con la camiseta azul y oro se mantiene viva, mientras él continúa su carrera en Europa, dejando el futuro en manos del tiempo: “Lo que tenga que pasar, pasará”.