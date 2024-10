Milei pone fin a la moratoria previsional: qué alternativas quedan

El Gobierno de Javier Milei, a través de la ANSES, confirmó que no habrá prórroga para la moratoria previsional que permitía acceder a la jubilación a aquellos que no alcanzaban los 30 años de aportes. Esta medida, vigente hasta el 23 de marzo de 2025, será eliminada, dejando a miles de personas sin acceso al beneficio.

Mariano de los Heros, director ejecutivo de la ANSES, anunció la decisión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El funcionario detalló que “no está previsto en el Presupuesto 2025 ningún gasto ni ingreso relacionado con la moratoria”, lo que implica que no es voluntad del Gobierno extender la medida.

¿Qué implica el fin de la moratoria previsional?

La moratoria previsional fue implementada en 2023 mediante la Ley 27.705 y tenía como objetivo permitir a los hombres de 65 años y mujeres de 60 años que no contaban con los años de aportes suficientes acceder a una jubilación. A través de un plan de pagos de hasta 120 cuotas, las personas podían regularizar sus deudas previsionales. Sin embargo, con la eliminación de la moratoria, esta opción desaparecerá.

Además, la ley también permitía a trabajadores en actividad mayores de 50 años (y a mujeres mayores de 60) realizar aportes adicionales para completar los años necesarios para jubilarse. En este contexto, cerca de 800 mil personas pudieron acceder a la jubilación, pero este beneficio está a punto de terminar.

Alternativas para quienes no cumplen los 30 años de aportes

Ante el inminente fin de la moratoria, aquellos que no cumplan con los años de aportes podrán optar por la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Este beneficio, que otorga el 80% de la jubilación mínima, es una opción para quienes no alcanzan los requisitos necesarios para jubilarse. No obstante, quienes elijan la PUAM no tendrán derecho a la pensión por viudez, lo que limita aún más sus ingresos.

¿Qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados?

En su presentación, de los Heros también habló sobre el bono de $70.000 que reciben los jubilados de menores ingresos. Según adelantó, este bono continuará en 2025, pero sin ajustes por inflación, lo que significa que su valor real podría reducirse drásticamente. Este anuncio generó preocupación entre los jubilados, quienes ven en este bono un alivio frente a la inflación que afecta al país.

A pesar de la falta de ajuste, el Gobierno sostiene que el mecanismo de actualización jubilatoria ha permitido que los haberes mínimos le ganen a la inflación. Sin embargo, el bono congelado seguirá deteriorando el poder adquisitivo de quienes perciben los ingresos más bajos.

El futuro de las jubilaciones en Argentina

El anuncio de la ANSES marca un antes y un después en el sistema previsional argentino. Miles de personas quedarán sin la posibilidad de jubilarse mediante la moratoria, lo que impactará negativamente en su calidad de vida. Aunque el Gobierno ofrece la PUAM como una alternativa, el monto es significativamente inferior a una jubilación completa.

Mientras tanto, los jubilados de menores ingresos continuarán recibiendo el bono de $70.000, pero su congelación frente a la inflación complica aún más la situación de este sector de la población.

La decisión del gobierno de Milei de eliminar la moratoria previsional deja un panorama incierto para miles de argentinos que esperaban poder jubilarse. La falta de una prórroga obliga a quienes no cumplieron los años de aportes a buscar alternativas menos beneficiosas, marcando un duro golpe para el futuro del sistema previsional en el país.