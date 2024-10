Tensiones en el bloque de Diputados de la UCR: ¿se rompe? ¿cuándo se define?

La tensión dentro del bloque radical en la Cámara de Diputados no ha disminuido y la interna sigue en ebullición. Tras una reunión marcada por la ausencia de los cinco diputados que están en el centro de la disputa, el clima político se ha mantenido en una calma tensa que durará hasta el próximo martes, fecha en la que se espera una resolución definitiva.

La discordia gira en torno al ultimátum planteado por los diputados que responden a Facundo Manes y Martín Lousteau, ambos del sector Evolución. Estos legisladores exigen que los cinco miembros del bloque, apodados despectivamente "libertarios" o "radicales con peluca", abandonen la bancada. Según ellos, la convivencia con estos diputados se ha vuelto insostenible, y la única solución es que se vayan del bloque.

Sin embargo, aunque hay un consenso mayoritario sobre la necesidad de su expulsión, no cuentan con el número de firmas necesarias para concretarla: necesitan 17, pero no logran reunirlas.

El martes como día clave

El próximo martes será crucial para definir qué camino tomará el bloque radical. Uno de los actores más destacados en este conflicto es Julio Cobos, quien, al no estar alineado con ninguna de las facciones en pugna, juega como una suerte de mediador. Según Cobos, es probable que los radicales cercanos al Gobierno opten por retirarse antes que firmar un compromiso de disciplina partidaria.

"Nosotros creemos que no va a pasar nada; los cinco libertarios no se van a ir, porque a Milei les sirven adentro del bloque", señaló una fuente cercana a Manes. Por este motivo, los diputados de Evolución ya han advertido que si no logran expulsar a los "libertarios", formarán un bloque separado, libre de "infiltrados de Milei".

¿Ruptura en la UCR?

El escenario que se plantea para la próxima semana es incierto. Por un lado, si Cobos no consigue que los cinco "libertarios" renuncien voluntariamente, se conformará un nuevo bloque que podría contar con hasta 13 diputados, aunque algunos estiman que el número podría ser más cercano a 11.

Lo único claro dentro del bloque radical, liderado formalmente por Rodrigo de Loredo, es que su bancada perderá integrantes de cualquier manera. Si se marchan los cinco diputados "libertarios" –Mariano Campero, Luis Picat, Martín Arjol, Pablo Cervi y Federico Tournier–, habrá una fractura. Pero si no se van, el grupo que responde a Manes y Lousteau amenaza con separarse, lo que representaría una pérdida aún mayor para De Loredo.

En este contexto, los diputados alineados con Manes están convencidos de que podrán forzar la salida de los "libertarios" y evitar la ruptura del bloque. "Haremos que el partido nacional nos reconozca a nosotros", afirmó un legislador del sector.

La situación en la UCR sigue siendo volátil, y el desenlace del conflicto determinará el futuro del bloque radical en la Cámara baja y su capacidad para mantener la unidad partidaria.