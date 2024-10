La interna en el Partido Justicialista (PJ) se prepara para un enfrentamiento de alto voltaje. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, reafirmó su intención de competir por la presidencia del partido, marcando un punto de inflexión en la política argentina.

En un mensaje directo a través de sus redes sociales, expresó su descontento con la dinámica actual del peronismo, señalando que "si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades no vamos a poder construir una nueva esperanza".

Quiero contarles a los compañeros y compañeras que seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto.



Con dolor veo que a esta altura no se trata ni de debates amplios, ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones, mucho menos de debatir… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) October 18, 2024

Quintela busca renovar el peronismo

El riojano, que ha recorrido el país durante meses en busca de apoyo, subrayó la necesidad de abrir espacios para la participación de nuevas generaciones dentro del PJ. "Con dolor veo que a esta altura no se trata ni de debates amplios, ni de contener a todos. Hace meses que recorro el país contándoles a todos los peronistas que me ofrezco para conducir esta nueva etapa del partido, y no he escuchado ni a un solo militante que no esté pidiéndonos participación", enfatizó.

En este marco, el gobernador ratificó su candidatura para el 17 de noviembre, fecha marcada para las elecciones internas. Quintela se prepara para presentar su lista, con Jorge Yoma y el exabogado de los Moyano, Daniel Llermanos, como apoderados, lo que podría significar un cambio en el liderazgo del PJ.

Cristina Fernández y Ricardo Quintela.

Cristina Kirchner, una rival de peso

La decisión de Quintela llega en un momento crítico, ya que Cristina Fernández de Kirchner también se ha postulado para liderar el partido. El ambiente se tensa, ya que la ex mandataria también lanzó críticas hacia el gobernador Axel Kicillof, argumentando que "los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más", lo que añade un nuevo nivel de presión en el contexto electoral.

Quintela, en su declaración, destacó la necesidad de un cambio en la forma de hacer política dentro del peronismo. "Dejar atrás esta forma de construir política es lo que me impulsa en mi vocación de conducir el partido", concluyó, señalando que el momento exige unidad y un enfoque renovado frente a las políticas del actual gobierno.

