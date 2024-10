Entrevista GLP: "El peronismo tiene un lujo de candidato en Kicillof", afirmó Stadnik

-En los últimos días han acelerado los trabajos para prevenir la falta de agua en verano y se avanzó, junto a vecinos y autoridades, en la construcción del acueducto French-Casares. ¿Cómo está el proyecto?

Sí, fuimos la primera ciudad de Buenos Aires en tener el 100% de agua potable y cloacas. Sin embargo, en verano no alcanzamos el abastecimiento total, por lo que estamos llevando a cabo dos obras claves. Primero, un cierre de malla, una cañería que rodea toda la planta urbana para mejorar la presión del agua, sobre todo en los barrios más alejados. Y segundo, el acueducto, ya que recibimos agua desde 9 de Julio. Esta obra está cerca de concretarse, pero requiere el permiso de todos los vecinos.

-¿Será financiada por la provincia con fondos internacionales?

Sí, es una gestión provincial con el apoyo de bancos internacionales.

-Pienso en este contexto socioeconómico lo difícil, hasta a veces imposible, que sería para los intendentes concretar estas obras sin el apoyo del gobierno bonaerense, especialmente considerando el alejamiento del gobierno nacional de los municipios

Te digo, Mariana, que sin el gobernador no sé qué haríamos los intendentes. Axel Kicillof está resistiendo una embestida clara del Ejecutivo nacional contra la provincia de Buenos Aires. No sé cómo lo hace, pero lo hace.

Tenemos un gobernador que está auxiliando a todos los bonaerenses, no solo a quienes lo votaron. El ataque del gobierno de Milei no es solo contra él, es contra todos los bonaerenses que aportamos el 40% del PBI del país y recibimos solo el 20% de coparticipación. Es increíble.

-¿Cómo ve a Axel Kicillof de cara a la próxima contienda electoral? ¿O es muy pronto para hablar de eso?

Este año estamos enfocados en la gestión, pero no podemos tapar algo tan grande como el sol.

-¿En qué sentido?

Hoy, el peronismo es el único espacio político con un candidato claro para 2027. Ni los radicales, ni Juntos, ni La Libertad Avanza tienen un candidato definido. Si Milei sigue así, no sé cómo llegará a las próximas elecciones. El peronismo tiene un candidato de lujo: joven, honesto, que ha demostrado capacidad de gestión y es un verdadero animal político.

Kicillof está comprometido con la provincia y, sin duda, lo estará con el país. Hace mucho que el espacio no tenía un candidato tan visible como Axel. Aunque no es el mejor momento para hablar de esto, ya que él está gestionando una provincia con muchas dificultades, y en los próximos tres años seguirá enfrentando embates del gobierno nacional.

-¿Y cómo analiza la interna del PJ nacional entre Cristina Fernández y Ricardo Quintela?

No opino sobre la interna. Para los intendentes de distritos pequeños, es una pelea intergaláctica. Si me preguntás, preferiría que no hubiera internas, pero no haré juicios de valor sobre ninguno.