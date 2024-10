Nueva crítica de CFK a Milei: “Te van a descartar”

El enfrentamiento entre Cristina Kirchner y Javier Milei sumó un nuevo capítulo este martes, cuando la dos veces presidenta de la Nación arremetió contra el actual mandatario argentino. En un largo posteo en la plataforma X (ex Twitter), Kirchner calificó de "ridícula" la disculpa pública que Milei le ofreció días antes, luego de que sus comentarios sobre "el último clavo en el cajón del kirchnerismo" generaran polémica.

Las críticas de Cristina a las políticas de Milei

La expresidenta no solo criticó la disculpa, sino que también apuntó contra las políticas del presidente. Según Kirchner, las recientes afirmaciones de Milei de que los salarios y jubilaciones "le están ganando a la inflación" son una muestra clara de la desconexión entre sus palabras y los efectos reales de sus medidas en la vida de los argentinos. Cristina fue tajante al señalar que los únicos que están saliendo beneficiados del actual modelo económico son "los sectores financieros y los vinculados a la energía".

En su mensaje, Kirchner fue aún más dura: "Cuando termines de hacer el trabajo sucio de destrucción del Estado y precarización del trabajo, los que hoy te aplauden te van a soltar la mano y te van a descartar como esos adminículos que solo se usan una vez", lanzó en una metáfora que rápidamente se viralizó.

Un cruce que no es nuevo

El enfrentamiento entre ambos no es reciente. Cristina ya había advertido en abril sobre la mala gestión en el área de Energía, algo que, según ella, Milei ignoró en su momento. Sin embargo, meses después, el presidente despidió al responsable del área, lo que para Kirchner confirma sus advertencias.

Además, la exmandataria no perdió la oportunidad de remarcar que, a diferencia de Milei, fue elegida presidenta en dos ocasiones sin la necesidad de un balotaje, y destacó que su gobierno logró duplicar la clase media y desendeudar al país, en contraste con las gestiones de Mauricio Macri y el actual ministro de Economía, Toto Caputo, quienes “volvieron a endeudar a la Argentina con un préstamo récord de 57 mil millones de dólares”.

El cumpleaños de Milei y el saludo ácido de Cristina

Como si no fuera suficiente con las duras críticas, Cristina cerró su mensaje con un saludo irónico por el cumpleaños número 54 de Milei: "Que termines bien el día, Milei", escribió la ex presidenta, sumando una nueva pincelada a este cruce que parece no tener fin.

Este nuevo enfrentamiento entre dos de las figuras más relevantes de la política argentina plantea una profunda división en la opinión pública. Mientras Milei intenta consolidar su gestión, Cristina Kirchner, desde la vereda opuesta, sigue siendo una de las voces más críticas.