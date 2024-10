Durán Barba no descarta trabajar con Cristina Kirchner

Jaime Durán Barba, consultor político ecuatoriano, destacó la importancia de Cristina Fernández de Kirchner en el crecimiento político de Javier Milei. Según el consultor, la expresidenta se ha convertido en una figura clave para el fortalecimiento de la imagen del mandatario.

"Cristina es su jefa de campaña, es quien más lo ayuda en este momento", afirmó en una entrevista, resaltando que la aparición de la expresidenta en el escenario político ha sido beneficiosa para el actual presidente.

A pesar de las críticas, Durán Barba no descartó trabajar para Cristina Kirchner en el futuro, destacando su capacidad para mover masas.

Las críticas a Victoria Villarruel: "Visitar torturadores es mi límite"

Durán Barba fue tajante respecto a su postura sobre la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel. El consultor ecuatoriano afirmó que nunca trabajaría con ella debido a sus vínculos con sectores de las Fuerzas Armadas, recordando su simpatía hacia figuras asociadas a la dictadura militar.

"Visitar torturadores es mi límite", sentenció, dejando en claro que su ética política no le permitiría colaborar con alguien que apoye a quienes estuvieron involucrados en violaciones de derechos humanos durante el Proceso.

Milei, el "mejor en estrategia política"

Durán Barba también elogió el enfoque de Milei hacia la política-espectáculo, resaltando cómo su personalidad excéntrica fue clave en su victoria electoral. "La gente no lo votó por su visión económica, sino porque entretenía y gritaba", señaló. Sin embargo, advirtió que el éxito a largo plazo también requiere gestión, algo que el consultor considera que no está entre las prioridades de Milei.

"La idea de Milei no es institucional", explicó Durán Barba, refiriéndose a las debilidades del presidente en términos de gestión pública.

El efecto de Cristina Kirchner en la imagen de Milei

Según Durán Barba, la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner en la esfera pública ha sido clave para mejorar la imagen de Milei. Las últimas encuestas reflejan que el presidente ha aumentado su popularidad gracias a los recientes enfrentamientos con la expresidenta.

"En las últimas dos semanas se recuperó de una manera impresionante porque apareció CFK", aseguró, señalando que los asesores de Milei han aprovechado hábilmente esta dinámica para fortalecer su estrategia.