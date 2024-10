Interna en el PJ: renuncias y tensión entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela

La interna del Partido Justicialista (PJ) avanza en un clima de creciente tensión, en el cual se han registrado renuncias y desencuentros en las listas de los principales candidatos, Cristina Kirchner y Ricardo Quintela, quienes se enfrentarán el próximo 17 de noviembre por el liderazgo de esta fuerza política. La última novedad en este proceso fue la renuncia de Omar Félix, intendente de San Rafael, a la lista que lidera la exvicepresidenta.

Las renuncias en las listas de ambos candidatos

La salida de Omar Félix se conoció luego de que el intendente de San Rafael anunciara públicamente su decisión en una entrevista con el periodista Nacho Rodríguez de Nihuil. Félix explicó que su renuncia responde a su desacuerdo con la falta de gestos de unidad en el PJ, afirmando: “Renuncié porque dije que si no hay un gesto que ayude a que haya unidad, no es momento de internas. Yo, para internas partidarias, no me presto”. Félix ocupaba el puesto 68° en la lista como consejero titular de la nómina de Cristina, bajo el espacio “La Patria Primero”.

En tanto, José Mórtola, exdiputado correntino de la línea de Quintela, también presentó su renuncia. Mórtola sostuvo que “el movimiento justicialista no puede detenerse en discusiones internas alejadas de la realidad que padecen hoy los argentinos”, en referencia a las dificultades sociales y económicas actuales. Mórtola añadió: “Nuestro movimiento político no puede ni debe ser partícipe de un enfrentamiento estéril y egos políticos ante una realidad que se impone”.

Cristina y Kicillof: un tenso reencuentro

En el contexto de estas renuncias, Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reencontraron en un acto en La Plata por el 47° aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo. Estela Carlotto, presidenta de la organización, ofició de mediadora en un evento que intentó mostrar unidad dentro del peronismo, pero en el cual la tensión fue evidente. Según Carlotto, los dirigentes “no se hablaron” y hubo “una frialdad bárbara”, en referencia a la actitud distante que mostraron durante el evento.

El encuentro tuvo momentos simbólicos cuando, desde el público, se escucharon voces y cánticos que pedían “unidad” y expresaban lealtad tanto a Cristina como a Kicillof. A pesar del clima de incomodidad, Carlotto intentó calmar los ánimos afirmando: “No son enemigos, son contrincantes políticos. Ya van a hablar, porque hablaron siempre y nunca estuvieron distanciados”.

Cronograma de las internas: fechas y procesos

El Partido Justicialista oficializará este viernes las listas y candidatos para la elección interna, donde Cristina Kirchner competirá contra Ricardo Quintela. El cronograma prevé que el 1° de noviembre se presenten los modelos de boletas, con un plazo hasta el 5 de noviembre para su aprobación. La elección interna, que será la primera en el PJ desde 1988, se llevará a cabo el 17 de noviembre, fecha en la que se definirá la presidencia de la organización.

En esta interna inédita, Cristina Kirchner encabeza la lista “La Patria Primero”, que cuenta con figuras como el senador José Mayans, la diputada Vanesa Siley, el exjefe de Gabinete Juan Manzur y el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, entre otros. Mientras tanto, la lista de Quintela, llamada “¡Federales! Un grito de corazón”, ha sido cuestionada por algunos sectores del PJ, que han pedido a la Junta Electoral del partido que exija el cumplimiento del reglamento.

El papel de Axel Kicillof en la disputa interna

La interna peronista también ha reavivado las diferencias entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. El gobernador bonaerense se mostró firme en su decisión de no apoyar a ninguno de los candidatos, llamando a superar las “metodologías y conductas” que han llevado al PJ a su situación actual. En un acto reciente, Kicillof reafirmó su postura neutral al afirmar: “Quintela no es mi candidato”, generando malestar en el sector de Cristina que esperaba su apoyo explícito.

Un futuro incierto para la conducción del PJ

La disputa por la presidencia del PJ no solo marca un nuevo capítulo en las internas peronistas, sino que también plantea interrogantes sobre el rumbo del partido en un contexto de polarización política. Con el reencuentro entre Cristina y Kicillof aún fresco, el peronismo enfrenta una elección crucial para su futuro, en la que, según han expresado sus dirigentes, la unidad podría ser el factor decisivo para sostener el liderazgo y la relevancia en la escena política argentina.