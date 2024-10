La autocrítica de Gago tras el empate de Boca vs. Riestra: “Necesitamos mejorar”

Fernando Gago habló sobre el empate de Boca vs. Riestra.

Luego de que Boca iguale 1 a 1 en la Bombonera con Deportivo Riestra, el director técnico del Xeneize, Fernando Gago, brindó una conferencia de prensa donde realizó una dura autocrítica.

"No hay que quedarse nomás con las situaciones del segundo tiempo, creo que en el transcurso del partido en el primero nos faltó un poquito más de fluidez en la circulación, tener más posibilidad de ataque, más movimiento para poder lastimar al rival", sostuvo “Pintita”.

En torno a esto, indicó que "en el segundo tiempo lo empezamos a lograr, ya tuvimos más situaciones de finalización, era mucho por banda y nos faltaba el juego interno. El resultado no me gusta, obviamente que necesitamos mejorar, vamos a trabajar para mejorar y esa es la mentalidad que tengo con los pocos días de trabajo que tengo. Ahora esta semana la tenemos larga que no tenemos que trabajar tantos partidos y a partir de eso, que el equipo mejore constantemente”.

Su primer partido como DT en la Bombonera

El DT se mostró agradecido por el cariño en el recibimiento y reafirmó su compromiso por mejorar como el trabajo como bandera.

“Fueron muchísimas emociones desde que volví acá, volver a donde toda mi vida viví futbolísticamente es muy lindo. Agradecerle el apoyo de la gente, el recibimiento, la bandera. Son cosas que quedan en el corazón”, sostuvo.

“Y pedirles y tenerles en claro que este equipo desde el trabajo, desde la humildad, va a tratar de seguir mejorando y conseguir los objetivos que tenemos”, completó.