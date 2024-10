Kicillof llamó a la unidad: "El único rival es Milei"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, alzó la voz en un acto en Ensenada, llamando a la unidad del Partido Justicialista (PJ) y lanzando una advertencia clara contra las disputas internas. "Nada de internas ni de quilombo", enfatizó, en referencia a la creciente tensión que atraviesa el PJ. En su discurso, dirigido a sus compañeros de partido, dejó en claro que el verdadero rival es el libertario Javier Milei, marcando un límite a los conflictos internos y pidiendo cerrar filas ante el desafío electoral que enfrentan.

El llamado de Kicillof a evitar internas

Durante el Pre-encuentro Provincial de Salud Popular y Comunitaria, Kicillof habló frente a un grupo de dirigentes y militantes, reclamando la unidad del PJ. “Nuestro pueblo nos pide que estemos unidos, que en lugar de plantear división y disputa busquemos la unidad”, manifestó. En su mensaje, resaltó que la unidad debe ir más allá de las palabras, reflejándose en acciones concretas y en la gestión de gobierno.

Kicillof destacó que su compromiso es con la gente y que su papel en la política está en ayudar a quienes más lo necesitan, no en involucrarse en disputas partidarias. “Si me buscan para una discusión o disputa, con el único que me quiero pelear es con el que está quebrando nuestro país y se llama Javier Milei. Nunca me van a encontrar contra un compañero o compañera”, sentenció, cerrando su mensaje de manera enfática.

La postura de Kicillof ante la judicialización del PJ

El conflicto interno en el PJ se agravó cuando el gobernador riojano Ricardo Quintela apeló una decisión de la Junta Electoral del PJ que lo había dejado fuera de carrera para las elecciones del partido. La lista de Quintela fue rechazada por falta de avales, lo que motivó la judicialización del proceso. El ministro de Infraestructura y aliado de Kicillof, Gabriel Katopodis, fue uno de los que apoyó la moción para rechazar los argumentos de Quintela. “No podíamos permitir una denuncia infundada en la que se hablaba de proscripción y arbitrariedad”, señalaron desde el entorno de Katopodis.

Kicillof, por su parte, evitó posicionarse a favor o en contra de la candidatura de Quintela, aunque desde su entorno aseguran que considera “descabellado” llevar la disputa por la presidencia del PJ a los tribunales. Según fuentes en La Plata, el gobernador bonaerense está convencido de que este tipo de enfrentamientos no favorecen al partido y que la unidad debe primar sobre las rivalidades.

La estrategia de Kicillof en la interna del PJ

La postura de Kicillof parece ser clara: evitar la confrontación interna y enfocarse en construir una estrategia que reúna a todos los sectores del PJ bajo una misma causa. El conflicto con el kirchnerismo duro, encabezado por Cristina Kirchner, ha puesto a Kicillof en una posición delicada, aunque hasta ahora ha mantenido una postura de prudencia. La exvicepresidenta lo había señalado como uno de los apoyos de Quintela en la interna, pero Kicillof ha preferido no responder directamente, manteniendo un perfil bajo frente a las acusaciones.

Con miras a las próximas elecciones y ante el avance de Milei en la escena nacional, el llamado de Kicillof a la unidad parece ser también una estrategia para mantener al PJ cohesionado y enfocado en enfrentar al verdadero adversario en las urnas. “Nada de interna ni de quilombo, si no acompañando a nuestra gente”, concluyó el gobernador en su discurso, dejando claro su compromiso con el partido y su voluntad de evitar una mayor fractura en sus filas.