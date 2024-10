El rechazo del fiscal González marca un giro en la causa Yañez-Fernández

En la causa judicial que involucra a Alberto Fernández, quien enfrenta acusaciones de violencia de género, el fiscal federal Ramiro González se pronunció hoy en un dictamen en el que rechaza la recusación solicitada por el expresidente. La defensa de Fernández, liderada por la abogada Silvina Carreira, fundamentó la recusación en una presunta falta de “objetividad” por parte del fiscal, alegando que su actuación pondría en riesgo la “imparcialidad” del proceso.

Entre las denuncias de la defensa, Carreira argumentó que la Fiscalía habría incurrido en filtraciones de información a la prensa y que las resoluciones tomadas afectan su confianza en el fiscal, señalando episodios en los que no se permitió la presencia de la defensa durante la declaración de la denunciante, la ex primera dama Fabiola Yañez. Según Carreira, la defensa fue “obligada a pasar horas con un bolígrafo para transcribir la declaración de la denunciante durante varios días”, y se excluyeron testimonios propuestos por la defensa.

La respuesta del fiscal: “Pretensión manipuladora”

En el dictamen, al que accedió Infobae, el fiscal González calificó los argumentos de Carreira como una “pretensión manipuladora”, y aseguró que lo que impulsa la recusación es un mero “descontento” frente a las decisiones tomadas en el expediente. Para González, el escrito presentado “parece una suerte de pretensión manipuladora del mundo óntico, confeccionado por quien cree que por el hecho de decir –o escribir en el caso– las cosas se convierten en verdad”.

Con una postura crítica, el fiscal sostuvo que el plazo para la recusación ya estaba vencido y que ninguno de los argumentos expuestos por Carreira cumple con los requisitos formales para el apartamiento. Además, explicó que la abogada tenía la opción de acompañar un pliego de preguntas o analizar el testimonio de Yañez posteriormente, lo cual no se realizó.

Filtraciones a la prensa y cuestionamientos a los testimonios

Sobre las acusaciones de filtraciones a la prensa, el fiscal González rechazó categóricamente la acusación y sugirió que la información podría haber sido divulgada por la misma defensa, afirmación que calificó como especulativa, en contraposición a la falta de evidencia concreta que Carreira presentó. Además, detalló que los nombres de los testigos propuestos por la defensa, presentados en sobre cerrado, ya se encontraban en medios cuando se abrieron, insinuando que la información ya estaba previamente filtrada.

En cuanto a los testimonios de Noelia del Valle Gómez, Karina Daniela González y Amalia Tereza Moreno, empleados de la Quinta de Olivos que declararon ante escribano público, el fiscal explicó que los mismos fueron excluidos porque los testigos violaron acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, más adelante, del Valle Gómez fue llamada a declarar al comprobarse que no tenía tal restricción.

Objeción sobre el peritaje en el celular de Fabiola Yañez

La defensa de Fernández también objetó que el peritaje al celular de la denunciante Yañez se realice en España, lugar de residencia actual de la ex primera dama, y no en Argentina. González aclaró que la medida fue avalada tanto por el juez Ercolini como por la Cámara Federal y que se ofreció a la defensa designar un perito de parte, algo que finalmente no se realizó.

“La defensa del Sr. Fernández pretende desplegar un manto de sospecha sobre mi actuación como Fiscal Federal en la presente causa,” expresó González en su dictamen, asegurando que la recusación responde a una construcción “forzada y amañada” para poner en duda las pruebas y los tiempos procesales de la Fiscalía.

Próximos pasos: decisión en manos del Juez Ercolini

Tras el dictamen del fiscal, será el juez Julián Ercolini quien finalmente decida sobre el futuro del proceso. Mientras tanto, la contundencia y severidad de las declaraciones del fiscal Ramiro González abren un nuevo capítulo en la causa, poniendo en duda las estrategias de la defensa y fortaleciendo la postura de la Fiscalía.

La decisión de Ercolini será determinante para la continuidad de la causa y la permanencia de González en el caso, que sigue teniendo a la sociedad y a los medios en vilo.