Costas y el logro de Racing: “No ganamos nada todavía, pero llegar a la final es hermoso”

Gustavo Costas, director técnico de Racing, no ocultó su emoción tras la clasificación de su equipo a la final de la Copa Sudamericana, luego de vencer 2-1 a Corinthians en un vibrante partido en el Cilindro de Avellaneda. Ahora, el conjunto de Avellaneda se prepara para enfrentar a Cruzeiro el sábado 23 de noviembre en Asunción, donde buscará levantar la copa.

La emoción de Costas y su fe en el equipo

En conferencia de prensa, Costas se mostró entusiasmado y agradecido con el grupo que llevó a Racing a la final: “Encontramos un grupo que peleó en las buenas y en las malas. Nos tocó recibir golpes, pero siempre nos levantamos, y ahora toca disfrutar. No hemos ganado nada aún, pero llegar a una final es algo hermoso; no muchos equipos logran esto". Sin embargo, aclaró con determinación: “Las finales no se juegan, se ganan”.

El sueño internacional con Racing

Costas expresó el deseo que alimentó desde el inicio: “Desde el primer día, les inculqué el sueño de lograr algo internacional con Racing. Queríamos pelear en todo, y aunque no siempre fue posible, ahora estamos a un paso de hacer historia”. Para el entrenador, lograr este título internacional significaría llevar a Racing a un lugar de privilegio, un sueño compartido tanto con el equipo como con la hinchada.

Unión con la hinchada: "Lo más importante es Racing"

En su discurso, Costas también destacó la importancia de la unidad en el club, enfocándose en la grandeza de Racing por encima de cualquier figura. “Tenemos que salir campeones por Racing. No se trata de Costas o de cualquier otro técnico. Todos juntos debemos llevar a Racing a lo más alto”, señaló, y recordó los momentos difíciles que compartió con el club: “Estuvimos juntos en una época complicada. Lo más importante hoy es Racing, no las personas”.

Roger Martínez y el sacrificio por el equipo

Al final del encuentro, Roger Martínez, quien había estado fuera por una lesión, logró sumar minutos en cancha. Costas no dudó en reconocer su compromiso: “El día que se lesionó, me dijo que, aunque tuviera que infiltrarse de la cabeza a los pies, iba a estar disponible. Lo de Roger hoy fue impresionante; se sacó la bota y todo para estar con nosotros”.

Racing ahora se encuentra a un paso de hacer historia y conseguir un título internacional, algo que no logra desde hace años. Costas, junto a su equipo y los hinchas, espera que el 23 de noviembre sea la consagración del esfuerzo y la determinación que los llevó a esta final.