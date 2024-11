El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, confirmó en una reciente entrevista que el gobierno no convocará a sesiones extraordinarias para tratar el presupuesto 2025. Según afirmó en declaraciones a Radio Colonia, la administración liderada por Javier Milei no percibe una “urgencia” en la aprobación de este proyecto y está dispuesta a prorrogar el presupuesto actual si el Congreso no lo aprueba.

“No tenemos urgencia para que el presupuesto sea aprobado. Creemos que sería un buen signo institucional que el Congreso de la Nación lo apruebe, pero si no lo hace, seguiremos con la prórroga del presupuesto actual”, explicó Francos, destacando la postura de Milei sobre mantener un "equilibrio fiscal".

El equilibrio fiscal, una prioridad para el gobierno

Francos dejó en claro que el gobierno de Milei considera fundamental preservar el equilibrio fiscal y que están dispuestos a escuchar propuestas del Congreso. Sin embargo, cualquier cambio deberá respetar este objetivo clave para la administración actual. Según el jefe de Gabinete:

“Si eso no se modifica y necesitan realizar algún cambio, Nación podría decir ‘si le aumenta a alguna partida, a cuál le disminuyen’”.

El enfoque del Ejecutivo en el equilibrio fiscal responde a la necesidad de sentar bases económicas sólidas para el país. El gobierno sostiene que sus decisiones están encaminadas a generar resultados que, si bien no se logran “de un día para otro”, están produciendo “resultados bastante impresionantes” en el mediano y largo plazo. Francos subrayó que el presidente tiene un “enorme convencimiento” de que el camino elegido es el correcto y que los objetivos planteados se están cumpliendo.

“No tenemos euforia, sí es satisfacción porque se están cumpliendo los objetivos que nos planteamos”, añadió Francos, quien también señaló que el gobierno se mantiene satisfecho pero sin grandes celebraciones, dado que considera que aún hay un largo camino por recorrer para consolidar los avances.

Mauricio Macri y su reconocimiento a la gestión de Milei

En medio de estas declaraciones, Francos también destacó el respaldo que el gobierno ha recibido del expresidente Mauricio Macri. Recientemente, el exmandatario elogió las políticas de Milei, calificándolas como un “milagro” y afirmando que el gobierno está logrando marcar “un rumbo” en Argentina.

“Macri ha sido crítico en algunos aspectos, apoyando las posiciones del Gobierno, pero ha sido crítico. Que haga un reconocimiento tan expreso, tan explícito, sobre los resultados obtenidos, me parece importante”, manifestó Francos al respecto.

Estos elogios de Macri representan un reconocimiento público al enfoque de Milei, y resaltan las diferencias en el tratamiento de temas fiscales en relación con gestiones anteriores. Macri ha sido enfático en sus observaciones, pero este apoyo explícito parece reforzar la percepción de que las decisiones del actual gobierno están teniendo un impacto concreto en la economía.

Un presupuesto sin urgencias, pero con objetivos claros

La decisión de no impulsar sesiones extraordinarias refleja la estrategia de Milei de no apresurar el debate presupuestario en el Congreso, dejando la posibilidad abierta de que el país continúe operando bajo el presupuesto prorrogado. Esta postura, combinada con el compromiso de mantener el equilibrio fiscal, define el enfoque que el gobierno ha adoptado para garantizar una estabilidad económica que se proyecta a largo plazo.

Para la administración de Milei, este presupuesto representa mucho más que un simple cálculo de ingresos y gastos. Su aprobación, o prórroga, se perfila como una pieza clave en la construcción de una economía basada en principios de austeridad y sostenibilidad, que, según sus promotores, están comenzando a dar frutos visibles.