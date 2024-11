-Hace unos días firmó un convenio con ABSA para ampliar el servicio de agua potable en Bragado, también recibió la visita del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. ¿Cómo avanza la gestión municipal?

Efectivamente, el martes pasado estuvimos en La Plata donde firmamos un convenio con ABSA para la apertura de un nuevo pozo y la provisión de agua a barrios que normalmente en el verano se ven afectados y tienen muy poca presión.

Hace unos días recibimos al ministro Rodríguez y firmamos un convenio para comenzar con una obra de escoreado en el acceso la localidad de Irala. Esto es importante porque cuando llueve esta comunidad queda totalmente aislada.

Estamos recibiendo un apoyo importantísimo de la Provincia que nos permite soñar con poder generar obras de envergadura. Desde la Nación no estamos recibiendo absolutamente nada, es un Estado totalmente ausente. Y, en el orden local, en base a una administración austera donde cuidamos hasta el último peso, logramos hacer algunas obras y comprar algunas máquinas.

Sergio Barenghi junto a Axel Kicillof y Carlos Bianco.

-¿Cómo impactan las políticas económicas de Milei en distritos pequeños como Bragado?

El impacto es para todos igual. Bragado es una comunidad que aporta muchísimo al país, es una comunidad agroindustrial con mucha pujanza, pero si lo que vuelve de Nación es cero, la ecuación no cierra. Es imposible que podamos progresar, que podamos pensar en producir más si no hay interés en acompañarnos. El gobierno de Javier Milei impulsa una apertura total de las importaciones y la industria local se va a ver afectada por la competencia desleal. El panorama no es el más alentador.

En cuanto a la salud, hicimos una inversión muy importante en el hospital municipal ante el incremento de la demanda, y armamos una mesa de acción social con sectores de la iglesia, pastores y organizaciones sociales para que aquellos que lo necesitan pueda tener, como mínimo, una vianda de comida asegurada.

Sergio Barenghi con el ministro Javier Rodríguez.

-¿Había visto, como vecino, años anteriores una demanda social tan pronunciada como esta?

No, porque antes el sistema laboral estaba prácticamente cubierto. Hasta hace dos años en Bragado necesitabas un albañil, te costaba trabajo encontrarlo, necesitabas que alguien te corte el pasto, te costaba trabajo encontrarlo, pero ahora la gente trata de cuidar sus gastos. Estamos en un momento muy difícil.

-Mencionaba recién al hospital local. ¿Cómo está funcionando teniendo en cuenta la ruptura del convenio entre el IOMA y el FEMEBA?

Bragado es uno de los municipios más afectados, tenemos doce mil afiliados del IOMA y desde el hospital tratamos de paliar todo lo que está a nuestro alcance. Estamos viendo la posibilidad de que algunos médicos firmen convenios de forma particular para que la situación, más o menos, se normalice.

