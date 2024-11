La Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados se reunió con la intención de recibir al secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, para ampliar el debate sobre la creación del Observatorio de la Obra Pública, una iniciativa en el marco del Ministerio de Economía. Sin embargo, la cita no se concretó, ya que el funcionario no asistió al encuentro.

La ausencia de Giovine y las críticas

El titular de la comisión, el diputado José Herrera (Santiago del Estero), explicó que la ausencia de Giovine se debió a "cuestiones de agenda", aunque no disimuló su malestar. "Dos días antes dijo que podía venir, pero de repente se le llenó la agenda", expresó Herrera, quien también manifestó preocupación por la situación actual de las obras en el país. "Vemos con preocupación que un gobernador tenga 1.000 obras paradas", añadió el diputado.

Críticas de la oposición y de Unión por la Patria

El diputado Julio Cobos (UCR) exigió que se fije una nueva fecha para convocar al secretario de Obras Públicas, y lanzó fuertes críticas contra el Gobierno nacional. "No pueden condicionar las obras por convenios con gobernadores, porque es responsabilidad de la Nación", expresó Cobos. También destacó la importancia de que el Gobierno se enfoque en mejorar la conectividad y seguridad de las rutas.

Luis Giovine.

Desde la bancada de Unión por la Patria, en tanto, se hicieron comentarios irónicos sobre la ausencia de Giovine. "Quizás fue a la reunión de gabinete en lo de (Amalia) ‘Yuyito’ González", comentó un legislador. Por su parte, la diputada mendocina Liliana Paponet afirmó que “sin obra pública no hay desarrollo” y acusó al Gobierno de no haber presentado avances desde la llegada de Javier Milei al poder: “Desde que asumió, no se vio una sola obra pública”.

¿Por qué el Gobierno detiene las obras?

Para cerrar la breve reunión informativa, el diputado Álvaro González (Pro – CABA) insistió en la necesidad de interpelar a Giovine para obtener respuestas sobre la eliminación de la obra pública. "Queremos saber por qué han decidido eliminar la obra pública", afirmó.