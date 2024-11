Nuevo giro en la causa por el atentado a Cristina Kirchner: ¿Qué dijo la amiga de Uliarte?

En el juicio que se lleva a cabo por el intento de asesinato de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, Agustina Díaz, quien fue amiga de Brenda Uliarte, declaró hoy ante el Tribunal Oral Federal 6. La testigo relató cómo fue su interacción con la acusada y reveló detalles sobre los mensajes que Uliarte le envió la noche del ataque.

Los mensajes de Uliarte

El 1° de septiembre de 2022, Brenda Uliarte le escribió a Agustina Díaz para contarle lo ocurrido esa noche. Según explicó la testigo, su amiga publicó en sus redes sociales una declaración impactante: "se iba a casar con el hombre que haya hecho lo que hizo", refiriéndose, según Díaz, al atacante de Cristina Kirchner.

"Decía que, aparentemente, alguien tuvo huevos como para poder hacer eso y esa persona iba a tener por siempre su corazón", detalló Díaz, quien también mencionó que, aunque no estaba completamente segura, suponía que Uliarte se refería a Fernando Sabag Montiel, el otro acusado en la causa.

Relación con Brenda Uliarte

Díaz describió a Uliarte como una persona con la que tenía una relación cercana, a pesar de que también la consideraba manipuladora. "Era una persona muy manipuladora y manipulable, a la vez que suele mentir mucho a su favor", explicó Díaz. No obstante, también destacó que, "dentro de todo", Uliarte es "una persona frágil". La testigo agregó que la muerte de un hijo recién nacido de Uliarte durante la pandemia la afectó mucho.

Un tema ajeno a su interés

Al ser consultada sobre su relación con la política, Díaz dejó en claro su desinterés por este tema. "A mí la política no me interesa y que me hablen de política es un poco molesto para mí", afirmó, al referirse a cómo respondía a los mensajes de WhatsApp donde Uliarte hablaba de los temas políticos relacionados con Cristina Kirchner.

La noche del atentado

Agustina Díaz recordó cómo Uliarte la contactó la noche del intento de asesinato, alrededor de las 22:00. La testigo indicó que, aunque le había contado lo sucedido, no atendió la llamada de su amiga: "Algo me decía que no la atienda, así que no lo hice". Posteriormente, cuando se enteró de lo sucedido, Díaz explicó que borró el chat de su teléfono, pero lo guardó en la nube.

Justificación de sus comentarios

En uno de los mensajes, Díaz habría escrito sobre "pegarle un tiro a la vieja chorra", lo cual fue mencionado durante su declaración. Ante esto, la testigo se justificó explicando que lo dijo "por el tema de todo lo que había pasado, si bien a mí no me interesa la política, siempre estaba en los medios que Cristina robaba, cosas así, por eso fue que lo dije, por mi propia ignorancia".