Jack Nicholson es uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, con interpretaciones inolvidables como Randle McMurphy en Alguien voló sobre el nido del cuco y el terrorífico Jack Torrance en El resplandor. Su talento inigualable lo llevó a obtener tres premios Oscar y un récord de doce nominaciones, convirtiéndolo en una leyenda de la industria cinematográfica. Sin embargo, a pesar de su impresionante trayectoria, Nicholson ha dejado en claro en más de una ocasión que, para él, hay un actor que es verdaderamente insuperable.

Una revelación sin titubeos

En una entrevista con Rolling Stone en 2004, Nicholson fue contundente sobre a quién considera el mejor actor de todos los tiempos: Marlon Brando. “Lo digo en serio cuando digo que si no puedes apreciar a Brando, no sabría cómo hablar contigo”, declaró sin titubear. Según Nicholson, no hay discusión posible entre los actores sobre quién ocupa ese lugar, pues, en sus palabras, “es obvio: Marlon Brando lo es”.

La influencia de un ídolo que marcó su vida

La admiración de Nicholson por Brando comenzó en su adolescencia, cuando vio al icónico actor en Salvaje (1953). Esa actuación revolucionaria dejó una huella tan profunda en él que, según sus propias palabras, “cambió mi vida para siempre… No hay nadie antes ni después como Marlon Brando”. Nicholson destacó además que el talento de Brando era tan único que llegó a compararlo con el pintor Pablo Picasso: “Es un genio que desafió y transformó las reglas del arte”.

Una experiencia que nunca olvidará

La posibilidad de trabajar junto a Brando llegó en 1976, en la película Missouri, dirigida por Arthur Penn. Para Nicholson, este fue un sueño hecho realidad, ya que pudo observar de cerca el estilo inigualable de su ídolo y su habilidad para transmitir emociones complejas de forma natural. Brando, pionero en el uso del método interpretativo, tenía un talento que Nicholson considera imposible de imitar: “Brando fue el principio y el fin de su propia revolución”, aseguró.

Un legado que trasciende la pantalla

La admiración de Nicholson por Brando trascendió la pantalla y también forjaron una amistad significativa. Antes de la muerte de Brando, Nicholson adquirió una propiedad en Mulholland Drive, en un área conocida como “Bad Boys Drive” por su asociación con actores icónicos de la época. Según el New York Post, la pérdida de Brando fue una de las más dolorosas para Nicholson, quien aún recuerda a su amigo y mentor con gran respeto y cariño.

Para Nicholson, Marlon Brando no solo fue el mejor actor de la historia, sino también una inspiración que transformó su propia vida y carrera, dejándole un legado que sigue vivo en cada una de sus actuaciones.