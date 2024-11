La encuesta que sacudió la política: ¿El Peronismo tiene chances en 2025?

Según un nuevo informe de la consultora Sentimientos Públicos, el 51,5% de los votantes argentinos podría optar por un candidato o candidata peronista en las elecciones legislativas de 2025. Este dato refleja una tendencia interesante y compleja dentro del panorama político del país. Si bien la opción peronista sigue siendo una de las principales fuerzas en el electorado argentino, el informe también revela datos sobre cómo varía el apoyo según diferentes grupos etarios, geográficos y socioeconómicos.

El apoyo al Peronismo es mayor en mujeres y en ambos extremos del espectro socioeconómico

El apoyo al Peronismo se distribuye de manera desigual en diferentes sectores de la sociedad. De acuerdo al informe, el 51,5% de los encuestados dijo que consideraría votar a un candidato peronista, con un 34% de ellos opinando que las posibilidades son “altas”.

Este apoyo es particularmente fuerte en la Provincia de Buenos Aires, donde se eleva a un 54% de probabilidad de voto peronista. La tendencia también es más pronunciada en los sectores socioeconómicos más bajos (con un 40% de posibilidades altas) y más altos (35%).

Además, las mujeres se inclinan con mayor fuerza por el peronismo, con un nivel de apoyo superior al de los hombres, lo que puede reflejar una identificación histórica de las mujeres con la movida peronista, que ha tenido figuras emblemáticas como Eva Perón.

El rechazo juvenil al Peronismo crece, pero otros sectores siguen fieles

Uno de los hallazgos más llamativos del informe es el fuerte rechazo de los jóvenes (menores de 29 años), donde el 63% de ellos no considera votar por el Peronismo. Solo el 37% de los jóvenes podría respaldar la opción justicialista. Este fenómeno refleja el creciente desencanto de una parte de la juventud con el modelo político tradicional, a favor de opciones más renovadoras o libertarias.

Por otro lado, entre los adultos de 30 a 43 años, el nivel de indecisión es alto, lo que sugiere una falta de claridad sobre cuál será la alternativa más atractiva en las próximas elecciones.

¿Quién apoya al Peronismo? Los votantes de La Libertad Avanza y el “kirchnerismo renovado”

El informe también revela que casi el 20% de los votantes de La Libertad Avanza en las elecciones de 2023 podría cambiar su voto hacia el Peronismo en 2025. Esto muestra que, a pesar de los grandes desafíos que enfrenta el Justicialismo, el espacio sigue siendo una opción atractiva para una parte del electorado que se siente desilusionada con otros modelos. A nivel ideológico, el sector más apoyado dentro del Peronismo es el que apuesta por un “kirchnerismo renovado”, con un 25% del voto justicialista, aunque las variantes más tradicionales y de centro también mantienen su base.

Rechazo en el resto del país y la creciente polarización

El informe destaca una tendencia de rechazo al Peronismo fuera de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En otras regiones del país, el rechazo llega a un 52% de los votantes, lo que pone en evidencia el fenómeno de la polarización que vive la política argentina, con una marcada división entre el conurbano bonaerense y el resto del territorio nacional.

Esta polarización también se refleja en las respuestas de los votantes que no participaron en las elecciones de 2023. Entre los que votaron en blanco o no lo hicieron, el 52% expresó un rechazo rotundo al Peronismo, cifra que sube al 64% en los casos de aquellos que optaron por no votar.

La crisis económica como motor del retorno del Peronismo

Hernán Vanoli, director de la consultora Sentimientos Públicos, comentó sobre la situación: “El Peronismo ya no parece ser más la opción de los deseantes (de progreso, de inclusión, de un sueño argentino) que irrumpieron en la política nacional el 17 de octubre de 1945. Es la opción de los desesperados, de los desahuciados por la recesión económica y de los indignados por la herejía simbólica libertaria”. Estas palabras reflejan cómo el peronismo ha mutado en un refugio para aquellos sectores que se sienten golpeados por la crisis económica y la falta de perspectivas, buscando una opción que, aunque controvertida, sigue siendo vista como una vía de salida en tiempos de incertidumbre.