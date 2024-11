Después de 15 años de separación, los hermanos Gallagher sorprendieron a los fanáticos anunciando la vuelta de Oasis a los escenarios. La noticia generó gran expectativa entre los seguidores argentinos, quienes por fin podrán revivir clásicos como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" y "Champagne Supernova". El regreso de la icónica banda británica incluirá dos fechas en Argentina, confirmadas para el 15 y 16 de noviembre de 2025 en el Estadio Monumental de River Plate, Buenos Aires.

Fechas confirmadas y lugar del evento

La elección del Estadio Monumental de River Plate, un escenario clave en el circuito de conciertos de América Latina, eleva aún más la relevancia del regreso de Oasis. Con una capacidad para más de 60,000 personas, el estadio será el epicentro de este evento musical tan esperado. Los conciertos de Oasis prometen una experiencia única y electrizante, en línea con la energía que caracteriza a la banda desde sus inicios.

Preventa y venta general de entradas

La venta de entradas se dividirá en dos fases:

Preventa exclusiva: el martes 12 de noviembre de 2024 a las 12:00 p.m., exclusiva para aquellos que fueron seleccionados mediante un sorteo previo. Esta fase será online a través de la plataforma All Access. Venta general: el miércoles 13 de noviembre, también a las 12:00 p.m., cualquier persona podrá acceder a la compra de entradas, pero se anticipa una alta demanda. Las entradas estarán disponibles únicamente en la página web de All Access, con un límite de cuatro por persona.

Para ambos casos, los interesados deberán registrarse en All Access y unirse a una fila virtual para adquirir los tickets.

Precios de entradas

Las entradas estarán disponibles en distintos sectores, con precios definidos por la productora DF Entertainment:

Plateas San Martín y Belgrano preferenciales: $295.000 + cargo por servicio

Plateas Sívori Media: $245.000 + cargo por servicio

Plateas San Martín y Belgrano altas: $240.000 + cargo por servicio

Campo General 1 y 2: $170.000 + cargo por servicio

Platea Sívori Alta: $145.000 + cargo por servicio

Cómo activar el "modo Oasis" en WhatsApp

Con la fiebre por Oasis creciendo, muchos fanáticos buscan personalizar sus dispositivos. Activar el "modo Oasis" en WhatsApp es una opción para llevar la nostalgia de la banda a sus celulares.

Este cambio estético permite a los usuarios modificar el ícono de WhatsApp por una imagen relacionada con Oasis. Para hacerlo, es necesario usar aplicaciones como Nova Launcher, un launcher que permite personalizar la apariencia de los íconos de las aplicaciones. Sin embargo, cabe destacar que este cambio visual no afecta las funciones de WhatsApp.

Pasos para activar el "modo Oasis" en WhatsApp:

Descarga Nova Launcher desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. Busca una imagen de Oasis, ya sea en internet o generada con inteligencia artificial. Abre Nova Launcher, elige la imagen como nuevo ícono de WhatsApp y ajusta el tamaño y el diseño del ícono.

Advertencia: Esta personalización se realiza mediante una app de terceros y no está respaldada oficialmente por Meta, la empresa detrás de WhatsApp, Facebook e Instagram.

Oasis: el renacimiento de una banda que marcó una era

Oasis nació en Manchester en los años noventa, liderada por Noel y Liam Gallagher. Desde su primer disco, Definitely Maybe (1994), hasta What's the Story Morning Glory? (1996), la banda se consolidó como pionera del britpop. Luego de una separación abrupta en 2009, los rumores de reconciliación fueron constantes, pero no fue sino hasta 2025 que finalmente los hermanos decidieron volver a los escenarios.

El regreso de Oasis a Argentina no solo despierta nostalgia, sino que reafirma su influencia en el mundo musical, y para los fanáticos, es una oportunidad única para vivir nuevamente la experiencia en vivo de una de las bandas más icónicas del rock británico.