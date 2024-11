Milei se prepara para encuentros clave en el marco del G20

El presidente argentino, Javier Milei, partió este domingo rumbo a Río de Janeiro, Brasil, para participar en la Cumbre de Líderes del G20. En el marco de este importante encuentro internacional, el mandatario tendrá una agenda cargada de reuniones bilaterales, entre ellas con Xi Jinping, presidente de China, y Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, participará del Plenario de Jefes de Estado, donde se debatirán temas clave como la lucha contra la pobreza y la reforma de las instituciones globales.

Milei llega al G20 tras encuentro con Macron

El viaje de Milei a Brasil se produce poco después de su reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en Casa Rosada. Este encuentro, que tuvo lugar el sábado, marcó una de las últimas actividades del mandatario argentino antes de su participación en la cumbre. Tras una breve estadía en Brasil, Milei regresará a Argentina el martes por la tarde, con una agenda diplomática que promete dejar huella.

Agenda de reuniones bilaterales

El lunes 18, el presidente argentino participará en el Plenario de Jefes de Estado, donde los mandatarios expondrán sobre diversos temas internacionales. Milei, por su parte, tendrá su primera reunión bilateral con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, antes de unirse a la tradicional foto de familia de la cumbre. Más tarde, en la jornada del martes, el presidente se reunirá con varios líderes internacionales, comenzando con Xi Jinping, a las 10:20 horas, para lo que será el primer encuentro cara a cara entre ambos.

Este encuentro con el líder chino es particularmente significativo, ya que marca un cambio en la política exterior de Milei, quien durante la campaña había criticado fuertemente al régimen comunista de China. Sin embargo, ahora, con el pragmatismo de la "realpolitik", la relación con Pekín toma una nueva dirección, particularmente en lo que respecta a acuerdos financieros y comerciales, como el swap de divisas que podría beneficiar las reservas del Banco Central argentino.

Encuentro con Kristalina Georgieva y otros líderes clave

Una hora después de su reunión con Xi Jinping, Milei tendrá un encuentro con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Este será un momento clave para la Argentina, ya que se espera que se inicien conversaciones formales sobre un nuevo programa con el FMI, una vez que las últimas dos revisiones del acuerdo vigente sean aprobadas. Este encuentro se enmarca dentro de las expectativas de Milei de avanzar en una relación más estrecha con el Fondo Monetario, en particular después de su reciente reunión con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y la revisión de las condiciones del acuerdo.

Para completar su agenda del martes, Milei se reunirá con el primer ministro de la India, Narendra Modi, y con Flavio Cattaneo, gerente general de la empresa italiana Enel, con quienes discutirá futuras cooperaciones comerciales y energéticas.

Desafíos diplomáticos: el G20 y las tensiones globales

El G20 se desarrolla en un contexto complejo, con las tensiones por la guerra en Ucrania y la crisis en Medio Oriente como temas centrales. En este escenario, Milei ya ha advertido que no firmará el comunicado final del G20 si los borradores propuestos no respetan su postura sobre temas clave como la guerra en Ucrania, la crisis en Gaza, y la política de cambio climático. Mientras Brasil, anfitrión del evento, se alinea más estrechamente con ciertos países del bloque BRICS, Milei se mantiene firme en sus posiciones y está dispuesto a negociar hasta el último minuto para garantizar que no se vulneren los intereses de Argentina.