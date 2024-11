La emoción de Palermo tras conquistar su primer título en Paraguay

Martín Palermo, el histórico goleador de Boca Juniors, ha alcanzado un hito en su carrera como director técnico al conquistar su primer título en el fútbol sudamericano. Olimpia, uno de los clubes más prestigiosos de Paraguay, se coronó campeón del torneo Clausura 2024, un logro que no solo enorgullece al equipo, sino que marca un antes y un después en la trayectoria del "Titán".

El domingo 18 de noviembre, Olimpia selló su consagración al empatar 0-0 contra Sportivo 2 de Mayo en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Este resultado le permitió al conjunto "Decano" alcanzar 40 puntos, una ventaja irremontable de siete unidades sobre su inmediato perseguidor, precisamente el mismo Sportivo 2 de Mayo. Con solo dos fechas restantes para finalizar el torneo, el título de Olimpia ya estaba asegurado.

A pesar de la calma del resultado, la emoción de Palermo era palpable. El ex goleador de Boca, quien ya había dirigido en varios países de Sudamérica y México, no pudo ocultar su alegría: “Soy medio sensible para esto, pero es la emoción de lograr algo tan importante como entrenador. Es un título que refleja el esfuerzo, el trabajo y la entrega de todos los jugadores”, expresó tras el partido en un breve encuentro con la prensa.

La familia y el entorno: un apoyo fundamental

Además de hablar sobre la satisfacción profesional, Palermo aprovechó la ocasión para agradecer a su familia, su cuerpo técnico y a todos los que lo acompañaron en su camino. “Mi familia, mi señora, mi hijo, mis viejos, mi hermano… ellos siempre me apoyan en todo. Además, el cuerpo técnico y todas las personas que forman parte de este grupo. Esto es una verdadera familia”, comentó conmovido.

Palermo también destacó el trabajo conjunto de todos los miembros del club, desde los utileros hasta los masajistas, haciendo hincapié en que este logro no solo es suyo, sino de todos los que trabajaron juntos en el día a día.

El legado de un campeón

Este título no es solo un logro personal para Palermo, sino también un reflejo de la rica historia de Olimpia, que con esta estrella número 47 refuerza su lugar como el club más grande de Paraguay. El equipo dirigido por Palermo consiguió 11 victorias, siete empates y solo dos derrotas, lo que le permitió dominar con claridad el Clausura 2024. A lo largo de la temporada, su solidez defensiva y su capacidad ofensiva fueron claves para alcanzar la cima.

Además, esta victoria le otorga a Olimpia un lugar en la Copa Libertadores 2025, lo que coloca al equipo como un serio candidato a nivel continental. En los próximos meses, el club buscará dar otro paso importante cuando dispute la Supercopa 2024 contra el campeón de la Copa Paraguay.

Un mensaje para la historia

En las redes sociales, Olimpia no dudó en dedicarle un emotivo mensaje a su entrenador, destacando su vida de película: “Tu vida de película merecía su momento de gloria con nuestro escudo. ¡Y fue a tu ritmo, Loco!”. Los fanáticos de Boca, por su parte, no dejaron de cantar su famoso cántico: “Muchas gracias, Palermo…” como homenaje al ídolo, que hoy es también el gran protagonista de una nueva historia.

Este título de Olimpia, que también reafirma el dominio del club en Paraguay, tiene un significado especial tanto para los hinchas como para el propio Palermo, quien ahora mira al futuro con la confianza de que su camino como entrenador recién comienza.

Un paso más en la carrera de Palermo

Para el ex delantero de Boca, este primer título como técnico llega en un momento decisivo de su carrera. Desde su debut como entrenador en 2012 en Godoy Cruz, ha dirigido en varias instituciones de Argentina y el extranjero, pero fue en Paraguay donde finalmente encontró el escenario perfecto para consolidarse. “No quería estar de paso, quería dejar algo en el club”, dijo Palermo al recordar sus primeras impresiones al llegar a Olimpia a principios de 2024.

Olimpia, con jugadores clave como el defensor Manuel Capasso y el delantero Lucas Pratto, se erige ahora como uno de los equipos más fuertes de la región, con un entrenador que empieza a cimentar su legado en el fútbol sudamericano.