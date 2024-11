One Direction se reunió para despedir a Liam Payne

One Direction se reunió para despedir a Liam Payne

A poco más de un mes de su fallecimiento en Buenos Aires, los restos del cantante Liam Payne fueron velados en una ceremonia privada en Buckinghamshire, Inglaterra. La despedida reunió a familiares, amigos cercanos y a los integrantes de One Direction, quienes viajaron especialmente para homenajear al artista.

Un funeral reservado pero significativo

El miércoles 20 de noviembre, la iglesia de St Mary’s, ubicada en el pintoresco pueblo de Amersham, al oeste de Londres, se convirtió en el escenario del último adiós a Liam Payne. Decorada con flores blancas, velas y detalles personalizados que recordaban su amor por el bowling, la ceremonia fue cuidadosamente organizada por sus padres, Geoff y Karen Payne.

“Liam puede haber sido una superestrella mundial, pero para Geoff y Karen siempre será su hijo pequeño. Será un día increíblemente difícil”, comentó una fuente cercana a la familia al medio The Sun.

El féretro llegó en un coche blanco, escoltado por sus padres, hermanas y un grupo selecto de familiares y amigos. Entre los asistentes más destacados estuvieron Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, quienes se mostraron visiblemente afectados por la pérdida de quien describieron como un hermano.

Presencias que marcaron la jornada

La ceremonia también contó con la participación de Cheryl Tweedy, expareja de Payne y madre de su hijo de nueve años, Bear. Asimismo, Kate Cassidy, última novia del artista, estuvo presente, recordando los momentos vividos juntos en sus días finales en Argentina.

Una decena de fanáticos se acercaron hasta las afueras de la iglesia para rendirle homenaje desde detrás de un cordón de seguridad, dejando cartas, flores y fotografías como muestra de su afecto.

La tragedia en Buenos Aires

El 16 de octubre, Liam Payne, de 31 años, murió tras caer del tercer piso del Hotel Casa Sur en Palermo, donde se encontraba junto a su novia. La autopsia reveló que la causa del deceso fueron politraumatismos y hemorragias internas, con rastros de alcohol, cocaína y antidepresivos en su organismo.

La justicia argentina imputó a tres personas por abandono de persona y suministro de estupefacientes, entre ellos, un empleado del hotel y un acompañante cercano del cantante.

Una estrella con luces y sombras

Liam Payne alcanzó la fama en 2010 como integrante de One Direction, banda que marcó a una generación. Aunque su carrera en solitario fue menos exitosa, dejó huella con hits como Strip That Down. En los últimos años, luchó contra adicciones y problemas de salud mental, incluso ingresando en un centro de rehabilitación en 2023.

El trágico final de Payne resuena como un recordatorio de los desafíos que enfrentan las estrellas jóvenes en la industria. Su música y la conexión con sus fans permanecen como su mayor legado.