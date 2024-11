Del Potro: “Me quemaron nervios y me infiltraron 100 veces”

Juan Martín del Potro, uno de los tenistas más destacados de Argentina, anunció su retiro definitivo del tenis profesional con un último partido ante Novak Djokovic en tierras argentinas. En un emotivo vídeo de más de 11 minutos, el tandilense compartió los detalles del calvario que vivió en los últimos años debido a múltiples lesiones que afectaron gravemente su carrera y su calidad de vida.

El calvario físico que marcó su carrera

Del Potro hizo un repaso sincero de las interminables intervenciones médicas y tratamientos a los que se sometió en su intento por regresar al tenis. "Cuando jugué mi último partido con Delbonis, la gente no sabía que al día siguiente me fui a Suiza y me volví a operar la rodilla. Esa fue mi quinta cirugía", recordó. A partir de ese momento, el tenista optó por no hacer públicas las operaciones que siguieron.

A lo largo de los años, el argentino acumuló un historial de cirugías en distintas partes del mundo. "Me operé ocho veces (de la rodilla), gasté fortunas y probé todo: me infiltraron, me quemaron nervios, me bloquearon tendones. Era un sufrimiento diario que todavía tengo", confesó.

Una última batalla en la cancha

Pese al dolor constante, Del Potro decidió despedirse de su público con un último partido. "Será un evento para decir adiós. No hay vuelta atrás. Djokovic fue muy generoso al aceptar mi invitación, y quiero que se lleve un buen recuerdo de Argentina", comentó.

El tandilense está preparando su cuerpo para este encuentro especial: "Me puse con la dieta, estoy bajando de peso... Quiero llegar lo más en forma posible. Si al menos puedo tener una, dos o tres horas de paz en mi pierna, será muy bonito. Sentirme bien dentro de una pista de tenis de nuevo", expresó con emoción.

La leyenda que deja una huella imborrable

Con este partido frente al actual número uno del mundo, Juan Martín del Potro cierra una carrera que marcó la historia del tenis argentino y mundial. Su victoria en el US Open 2009, las medallas olímpicas y su incansable lucha contra las adversidades físicas lo consolidaron como un verdadero ícono del deporte.

El adiós definitivo del "gigante de Tandil" será, sin dudas, una emotiva celebración de su trayectoria y una muestra de gratitud hacia su público.