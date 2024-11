Tres años sin Lucio: El sistema falló y el país sigue exigiendo justicia

Este 26 de noviembre se cumplen tres años del brutal asesinato de Lucio Dupuy, el niño de 5 años cuya vida fue segada de manera trágica en Santa Rosa, La Pampa, por su madre Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez. Un crimen que no solo devastó a su familia, sino que también dejó al país entero en estado de shock ante la barbarie de los hechos que marcaron su vida y su muerte.

La desgarradora carta del padre

La ausencia de Lucio pesa cada día más sobre su padre, Christian Dupuy, quien recurrió a sus redes sociales para recordar a su hijo y expresar la profunda tristeza que siente desde su partida. En un mensaje desgarrador, Dupuy escribió: "Ojalá la vida se me pase rápido, para volver a verte". Esas palabras reflejan la angustia de un padre que sigue viviendo con el dolor de la pérdida y la impotencia de no haber podido evitar el destino fatal de su hijo. "Un año más viviendo con este dolor de no tenerte, de no escuchar tu dulce voz", expresó Christian, quien a tres años del crimen, sigue sin resignarse a la ausencia de Lucio.

El crimen que marcó al país

Lucio fue agredido, abusado y asesinado el 26 de noviembre de 2021. La noche del crimen, Páez lo llevó al hospital Evita de La Pampa, asegurando que el niño no respiraba. Pero la autopsia reveló un panorama desgarrador: fracturas antiguas y recientes, quemaduras, mordeduras y, lo peor, lesiones compatibles con abuso sexual. La causa de su muerte fue una golpiza brutal que le provocó una hemorragia interna y un estallido hepático. La conmoción por el crimen fue inmediata, no solo por el nivel de violencia y abuso que padeció el niño, sino también por las fallas en el sistema de protección infantil que no logró evitar este trágico desenlace.

La lucha por justicia: La condena y la Ley Lucio

El juicio a las responsables del crimen, Espósito Valenti y Páez, se desarrolló en 2023. Ambas fueron condenadas a prisión perpetua por el homicidio doblemente calificado y el abuso sexual en el caso de Páez. En el caso de Espósito Valenti, la condena fue ratificada tras una apelación que incluyó también el abuso sexual. La condena social fue inmediata, pero la lucha de la familia de Lucio continuó, buscando que el crimen no quede en el olvido y que no se repitan casos similares en el futuro.

En febrero de 2023, el Gobierno promulgó la Ley Lucio, una normativa destinada a prevenir la violencia y los abusos contra niños, niñas y adolescentes, que fue un paso importante en el reconocimiento de la tragedia. Sin embargo, la familia y los defensores de la ley siguen reclamando que se aplique con rigurosidad en todos los ámbitos, para que casos como el de Lucio nunca más se repitan.

La omisión de los responsables: Un sistema que falló

Uno de los aspectos más controvertidos del caso fue la cadena de omisiones que permitió que Lucio viviera meses de abuso físico y emocional antes de su muerte. En varias ocasiones, el niño fue llevado al hospital con fracturas, hematomas y otras lesiones visibles, pero nunca se realizaron las denuncias correspondientes. A pesar de las señales evidentes de maltrato, el personal médico y educativo no actuó con la urgencia que requería la situación, permitiendo que la violencia hacia el niño continuara hasta el fatal desenlace.

La investigación por las omisiones, que apunta a funcionarios públicos de salud y educación, sigue en curso. La denuncia presentada por la familia Dupuy ante el abogado José Mario Aguerrido busca identificar si estas fallas contribuyeron a la desprotección que sufrió Lucio. "La falta de atención también es una forma de maltrato", señalaron los defensores de la familia. Por su parte, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) está realizando un relevamiento sobre la actuación del personal involucrado en la causa.

El fin de un privilegio: Las condenadas en prisión

Después de las sentencias, Espósito Valenti y Páez fueron alojadas en un pabellón VIP en la cárcel de San Juan, lo que generó indignación en la familia de Lucio y en la sociedad. Sin embargo, tras la presión de los familiares y el repudio social por las condiciones privilegiadas en las que estaban cumpliendo su condena, ambas fueron trasladadas a diferentes establecimientos penitenciarios. Esta medida fue tomada para evitar conflictos internos y por el cuestionamiento de los privilegios otorgados a las condenadas.

La causa sigue abierta

El caso de Lucio Dupuy continúa siendo una herida abierta para su familia y el país. A tres años de su muerte, el dolor persiste y la lucha por justicia no cesa. La causa sigue abierta, y la familia espera que las investigaciones continúen para que todos los responsables, tanto directos como indirectos, enfrenten las consecuencias de su negligencia y crueldad. Mientras tanto, la memoria de Lucio permanece viva en cada uno de los que exigen justicia y en la Ley que lleva su nombre, que busca proteger a los más vulnerables y evitar que otros niños sufran el mismo destino.