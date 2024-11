Cúneo Libarona expondrá en el Senado sobre penas más severas por falsas denuncias

En un escenario marcado por intensos debates sobre la justicia en casos de violencia de género, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, será el encargado de exponer en el Senado sobre un proyecto presentado por la legisladora radical Carolina Losada. La iniciativa, que propone duplicar las penas para quienes realicen falsas denuncias de violencia de género, abuso o acoso sexual, busca imponer sanciones más severas para quienes utilicen la justicia con fines de venganza.

El proyecto que desafía las falsas denuncias

El proyecto de Losada, que llegó a la Cámara alta después de un largo proceso de discusión, tiene como objetivo endurecer las penas para aquellos que presenten denuncias sin sustento en casos de violencia de género. La iniciativa establece penas que van de tres a seis años de prisión en los casos más graves, un aumento significativo respecto a las sanciones actuales que oscilan entre uno y tres años de condena.

La senadora radical, oriunda de Santa Fe, destacó que el proyecto fue "cajoneado" por el kirchnerismo en su momento y señaló que, gracias a un guiño del ministro Cúneo Libarona, se está reactivando el debate en el Senado. “El ‘te creo porque sos mujer’ para mí no existe. Para mí, ‘te creo si decís la verdad’”, expresó Losada durante una de las exposiciones previas en el Congreso.

Un respaldo clave de Cúneo Libarona

En el marco de la presentación de la iniciativa, el ministro de Justicia expresó su firme apoyo al proyecto. Según Libarona, "emitir y radicar una falsa denuncia es un delito grave; es faltar a la verdad y la Justicia", haciendo hincapié en la necesidad de aplicar sanciones proporcionales y ejemplares. El ministro libertario también recalcó la importancia de que las penas sean suficientemente severas para desincentivar este tipo de prácticas, que considera una forma de "impunidad".

El respaldo de Cúneo Libarona se suma al de otros actores del ámbito judicial, como la abogada especialista en derecho de familia, Fátima Silva, quien celebró la propuesta y subrayó que el agravamiento de las penas sería un paso crucial para evitar que más personas utilicen la Justicia para venganza personal. Silva resaltó que la propuesta también incluye un agravante para los casos en que el proceso involucre a niños, niñas o adolescentes.

La jornada especial y el impacto en la sociedad

El pasado 20 de noviembre, Losada organizó una jornada especial en el Congreso donde se expusieron testimonios de víctimas y abogados. La legisladora remarcó que los casos de falsas denuncias no son una excepción, sino una realidad cada vez más común, y que a menudo son utilizadas como herramienta para perjudicar a la otra parte en una relación.

"Hay enorme cantidad de gente presa por falsas denuncias, y cantidad de gente absuelta pero que ya le robaron la vida. Esto no resiste género. Esto tiene que ver con la verdad y la justicia. No es una cuestión de género", afirmó Losada, haciendo énfasis en que las falsas denuncias no solo afectan a los acusados, sino también a las víctimas reales de violencia de género.

El futuro de la iniciativa en el Senado

El avance del proyecto en el Senado parece estar cerca, con reuniones programadas para la próxima semana en las que se analizará la propuesta. Los asesores de la comisión de Justicia y Asuntos Penales ya han comenzado a abordar los detalles del expediente, y se espera que Cúneo Libarona participe de las presentaciones a partir de este martes.

Sin embargo, la senadora Losada expresó su esperanza de que, si el proyecto avanza positivamente, pueda ser tratado en sesiones extraordinarias. “Espero que podamos tener aunque sea una sesión más este año”, destacó, a la vez que mostró su disposición a seguir trabajando por la aprobación de una ley que proteja tanto a las víctimas reales como a la propia justicia.