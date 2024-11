Lenny Kravitz en Argentina: todo listo para los shows en el Movistar Arena

Lenny Kravitz se presentará este miércoles 27 y jueves 28 en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de su gira mundial Blue Electric Light, que promociona su último álbum lanzado en mayo de este año. Ambas fechas, con entradas agotadas desde hace meses, prometen una experiencia inolvidable para los fanáticos del músico estadounidense.

Los detalles de los recitales

Ubicación: Movistar Arena, Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires.

Horarios: Apertura a las 20 con Marilina Bertoldi como artista invitada; Lenny Kravitz subirá al escenario a las 21.

El repertorio incluirá tanto los nuevos temas de su reciente álbum como sus clásicos atemporales: "Are You Gonna Go My Way," "Fly Away," "It Ain’t Over ‘Til It’s Over," "Let Love Rule" y más.

Un regreso esperado

Esta es la cuarta vez que Kravitz pisa suelo argentino. Su debut fue en 2005 en La Bombonera, seguido por un show en el Club GEBA en 2011 y su presentación en el Lollapalooza Argentina 2019. Este regreso reafirma su vínculo especial con el público local.

Un show con talento local

La apertura de ambos recitales estará a cargo de Marilina Bertoldi, una de las artistas argentinas más destacadas, que comenzará su set a las 20.

Lenny Kravitz sigue recorriendo el mundo con su gira, que inició en junio en Alemania y lo llevó por Europa, Estados Unidos y Brasil antes de arribar a Buenos Aires.