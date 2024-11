Encuesta impactante: ¿Qué está fallando en la inclusión laboral en Argentina?

Un reciente informe de Bumeran sobre diversidad laboral ha destapado una problemática alarmante en Argentina: el 83% de los trabajadores afirmaron haber sufrido discriminación en su lugar de empleo. Esta cifra coloca al país en el segundo puesto a nivel regional, solo detrás de Chile, en cuanto a la frecuencia de este tipo de maltrato dentro de las empresas.

Los resultados de la encuesta apuntan a varias causas que siguen prevaleciendo en los ambientes laborales argentinos. La discriminación por edad es la más citada, con un 55% de los trabajadores asegurando haber sido perjudicados por este factor. A esta le siguen el género (19%), la discapacidad (11%), el color de piel (9%) y la orientación sexual (5%). Este panorama refleja una profunda falta de inclusión y respeto por la diversidad, una cuestión que sigue sin resolverse en muchas organizaciones.

El panorama laboral en Argentina: ¿por qué persiste la discriminación?

Los resultados no solo expusieron las causas, sino también las consecuencias de un entorno laboral que no fomenta la inclusión. Muchos trabajadores denunciaron que no existe igualdad de oportunidades para el desarrollo dentro de sus empresas, y que el ambiente laboral suele ser poco respetuoso y distante. Además, una gran mayoría destacó la ausencia de espacios de capacitación y talleres que aborden la temática de la inclusión.

Aunque las empresas reconocen este malestar, lo cierto es que las medidas para fomentar la inclusión aún brillan por su ausencia. Siete de cada diez especialistas en recursos humanos reconocen que no están implementando acciones efectivas para promover la diversidad en el trabajo. Este dato ha generado inquietud, especialmente cuando se analizan las perspectivas a corto plazo. El 53% de los trabajadores cree que la inclusión laboral no ganará mayor importancia en sus trabajos en los próximos años, una visión negativa que se diferencia de la opinión en otros países de la región.

En países como Panamá, el 61% de los trabajadores confían en que la inclusión laboral cobrará mayor relevancia en los próximos años. Perú, Chile y Ecuador también muestran cifras más optimistas que Argentina, lo que hace aún más preocupante la situación local.

El llamado de atención de los especialistas

Georgina Sticco, Directora y Co-Fundadora de Grow- Género y trabajo, señaló la importancia de que los liderazgos promuevan activamente una agenda de inclusión dentro de las organizaciones. “Las personas dicen que no se está haciendo suficiente, y las organizaciones lo reconocen. Es crucial que se tomen medidas para generar ambientes laborales más inclusivos. Si la mayoría considera que no se están tomando acciones, algo está fallando en las organizaciones”, afirmó Sticco.

El informe deja claro que la discriminación laboral sigue siendo un desafío en Argentina, y que, aunque las empresas reconocen la problemática, la falta de acción real pone en duda su compromiso con la inclusión. Para lograr un verdadero cambio, será necesario un esfuerzo conjunto entre empleados, empresas y autoridades que promuevan políticas activas de diversidad y no solo declaraciones vacías.