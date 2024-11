Riquelme, tras la derrota de Boca ante Vélez: “Fue un partido divertido”

Boca Juniors sufrió un duro golpe al caer 4-3 frente a Vélez Sarsfield en la semifinal de la Copa Argentina. En un partido cargado de emociones en el estadio Mario Alberto Kempes, el Xeneize estuvo cerca de dar vuelta el marcador pese a la expulsión de Luis Advíncula, pero dos goles de Agustín Bouzat le arrebataron la chance de disputar el título. Apenas culminado el encuentro, Juan Román Riquelme bajó del palco al vestuario para acompañar al plantel.

“Siempre paso por el vestuario. Es mi obligación estar acá y me hace feliz acompañar al equipo en cada provincia. Hoy fue un partido de fútbol, teníamos la ilusión de llegar a la final, pero no se pudo. Ahora tenemos que seguir adelante”, comentó el presidente e ídolo de Boca.

Un análisis del partido cargado de autocrítica

Riquelme hizo un balance de lo sucedido sobre el césped y destacó tanto los errores como los puntos positivos del equipo: “Fue un partido divertido para el que no es hincha de Vélez y Boca. Hubo muchos errores de ambos equipos. Tuvimos un partido con situaciones complicadas: ir 2-0 abajo, un gol en contra, una expulsión. Pero el equipo compitió, pasó a ganar 3-2 y después perdió con dos centros al final”.

El presidente también insistió en que Boca mostró “vergüenza deportiva” y resaltó lo difícil que es llegar a instancias decisivas en el fútbol argentino.

El objetivo: la clasificación a la Copa Libertadores

Con la eliminación, a Boca le queda una única vía para asegurar su lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores: la tabla anual. Actualmente, el Xeneize acumula 60 puntos y está a tres de River Plate, que ocupa la última plaza clasificatoria. “Nosotros soñamos y tenemos la obligación de jugar la Libertadores todos los años. Necesitamos competir al máximo en cada partido para llegar”, expresó Riquelme.

Defensa a Advíncula tras la expulsión

El lateral peruano Luis Advíncula fue blanco de críticas tras su expulsión por doble amarilla. Sin embargo, Riquelme salió en su defensa: “Es fútbol, nadie se hace expulsar porque quiere. Advíncula nos dio muchas alegrías. Hoy le tocó ser expulsado, pero son cosas que pasan. Confío en los muchachos, el fútbol argentino es muy competitivo”.

El balance de un 2024 irregular

Riquelme cerró con una reflexión sobre el año del equipo, destacando que, a pesar de las críticas, el plantel sigue siendo competitivo: “Sabemos que no lo hemos hecho bien en el torneo largo, pero llegar a semifinales no es fácil. Tenemos mucho por mejorar. En 2023 llegamos a la final de la Libertadores y fue considerado un fracaso porque no ganamos. Esto es fútbol, y sabemos lo que tenemos que hacer para mejorar”.