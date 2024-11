El Gobierno confirmó cuándo dejará de existir la moratoria previsional

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó este miércoles en su informe ante el Senado que el Gobierno eliminará la moratoria previsional en 2025. El programa que permite a los trabajadores sin los aportes suficientes acceder a una jubilación se mantendrá en vigencia hasta marzo de 2025. A partir de esa fecha, ya no será posible regularizar las deudas previsionales mediante el Plan de Pago de Deuda Previsional.

Este sistema, establecido por la Ley 24.476, ha sido utilizado por miles de trabajadores que, por diversas razones, no habían completado sus aportes a lo largo de su vida laboral. Según los datos presentados en el Congreso, cerca de 474.000 beneficiarios recibieron su jubilación a través de este plan. La decisión del Gobierno marca un cambio importante en el sistema de seguridad social, al no renovarse el plan de pagos.

El fin de la moratoria previsional: ¿Qué pasará después?

Durante su presentación, Francos explicó que marzo de 2025 será el "último mes" en el que el Plan de Pago de Deuda Previsional estará disponible. A partir de ese momento, aquellos que aún no hayan regularizado su situación con la ANSES quedarán fuera del alcance de este beneficio. El Gobierno, en este contexto, se mostró firme en su decisión, destacando que el régimen general de jubilación contempla edades mínimas de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres, pero que la decisión de continuar trabajando debe ser individual y no obligatoria.

El anuncio también ha generado preocupación entre aquellos que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación completa, especialmente en un contexto donde la moratoria ha sido una herramienta clave para regularizar deudas y garantizar pensiones.

Alternativas ante la eliminación de la moratoria previsional

Con el fin de la moratoria previsional, se prevé que aquellos trabajadores que no cumplieron con los requisitos para jubilarse deberán buscar alternativas. La más destacada es la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), una cobertura previsional destinada a aquellos mayores de 65 años que no tienen derecho a una jubilación o pensión.

A partir de la eliminación del Plan de Pago de Deuda Previsional, la PUAM garantizará a los adultos mayores que no hayan podido jubilarse un cobro mensual equivalente al 80% del haber mínimo. Este beneficio busca asegurar una cobertura básica para las personas en situación vulnerable, pero no representa una solución a largo plazo para aquellos que aún esperan regularizar sus aportes.

El contexto político y económico del cambio

El fin de la moratoria previsional coincide con un momento clave para la política argentina, especialmente en relación con la sostenibilidad del sistema previsional. En el último año del mandato de Alberto Fernández, el Congreso aprobó la Ley 27.705, que permitió a los trabajadores autónomos o en relación de dependencia regularizar su deuda y acceder a la jubilación. Sin embargo, el Gobierno actual ha decidido no continuar con el programa de moratoria en el Presupuesto de 2025.

El director de la ANSES, Mariano de los Heros, había adelantado que este plan de pago de deuda no está contemplado en el presupuesto futuro, lo que confirmaría la intención de eliminar el sistema. De esta forma, los cambios en el sistema previsional no solo afectan a los trabajadores que aún no han podido jubilarse, sino también al panorama general de la seguridad social en el país.