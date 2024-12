"Una decisión criminal y absolutamente repudiable": Iván Villagrán criticó el recorte en la gratuidad de medicamentos de PAMI

El intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, manifestó su enérgico repudio a la reciente decisión del gobierno nacional de eliminar la gratuidad de medicamentos del PAMI para jubilados con ingresos superiores a $398 mil. A través de sus redes sociales, Villagrán calificó la medida como "criminal y absolutamente repudiable" y advirtió sobre las consecuencias sociales de este recorte.

"El gobierno de Milei eliminó la gratuidad de los medicamentos que PAMI entregaba a los jubilados. Es una decisión criminal y absolutamente repudiable", afirmó.

Críticas al modelo de ajuste fiscal

Villagrán también apuntó contra el enfoque económico del oficialismo, cuestionando la "falta de empatía" hacia los sectores más vulnerables: "Detrás del déficit cero lo que hay es falta de empatía y crueldad con nuestros jubilados. Siguen ajustando a quienes más necesitan. El pueblo no se los va a perdonar", expresó el jefe comunal.

El dirigente bonaerense se suma así a una creciente ola de críticas por parte de funcionarios, dirigentes opositores y representantes de sectores sociales que consideran esta medida como un retroceso en derechos adquiridos por los adultos mayores.



Las nuevas condiciones para acceder a medicamentos gratuitos

El gobierno de Javier Milei implementó un sistema más restrictivo para acceder al subsidio de medicamentos en PAMI, estableciendo una serie de condiciones que deben cumplir los jubilados:

-Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos ($388.500).

-No estar afiliado a una prepaga.

-No poseer más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años o bienes de lujo.

-No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

-En casos excepcionales, aquellos jubilados cuyos gastos en medicamentos representen al menos el 15% de sus ingresos podrán solicitar la cobertura al 100%, aunque deberán realizar un trámite adicional.



Una medida que afecta a los sectores más vulnerables

Para Villagrán, estas nuevas reglas no solo dificultan el acceso a los medicamentos esenciales, sino que también reflejan una visión insensible hacia los jubilados que enfrentan mayores barreras económicas y sociales.

En línea con su postura, otros dirigentes han señalado que este ajuste podría agravar las desigualdades, especialmente entre las mujeres mayores, quienes representan la mayoría de los jubilados afectados por el cambio en el sistema.

Reacciones políticas y sociales

El recorte en el PAMI ha generado un amplio rechazo en el ámbito político y social, con múltiples críticas centradas en las implicancias de las políticas de ajuste en la calidad de vida de los adultos mayores.

El debate sobre la sostenibilidad fiscal versus el impacto social de estas medidas se encuentra en el centro de la agenda pública, y promete seguir marcando diferencias entre oficialismo y oposición en los próximos meses.