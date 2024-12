Echarren: "Milei obliga a los jubilados a elegir entre comer o comprar remedios"

Desde sus redes, el intendente de Castelli, Francisco Echarren, dijo que Javier Milei obliga a los jubilados a elegir entre comer o comprar remedios. "Es un atorrante que se hace el macho con los mas débiles", apuntó.

El mejor Presidente de la historia obliga a los jubilados a elegir entre comer o comprar remedios.

Un atorrante que se hace el macho con los mas débiles. — Francisco Echarren (@EcharrenF) December 3, 2024

Cómo son las nuevas reglas del gobierno de Milei para con los remedios de PAMI

Las condiciones para acceder al subsidio social son las siguientes:

-Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales, equivalente a $388.500, o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).

-No estar afiliado a una prepaga.

-No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.

-No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción.

Para poder anotarse en este beneficio, se debe hacer el trámite de manera online en la página oficial de ANSES y cargar estos datos: Documento Nacional de Identidad. Receta de la medicación solicitada, emitida por médica/o de cabecera o especialista con el diagnóstico que da origen a la prestación, en forma detallada o con codificación de la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión). Declaración Jurada que declare ingresos y egresos mensuales. Y, en caso de necesitar más de 4 medicamentos por Subsidio Social, deberá presentar el formulario de medicamentos.