Colapinto reveló qué pasará después del Gran Premio de Abu Dhabi

A pocas horas de la última carrera de la temporada 2024 de la Fórmula 1, Franco Colapinto se presentó en conferencia de prensa junto a Max Verstappen y Nico Hülkenberg. El piloto argentino aprovechó la ocasión para hablar sobre sus expectativas para el Gran Premio de Abu Dhabi, así como para revelar cuándo se definirá su futuro en la máxima categoría del automovilismo.

Un cierre de temporada complicado

Colapinto comenzó su intervención destacando las dificultades de las últimas tres carreras del año, pero dejó en claro su motivación para el cierre de temporada: “Las últimas tres carreras han sido muy difíciles, pero espero remontar aquí”. A pesar de los desafíos, el joven piloto argentino se mostró optimista y se reafirmó en su desempeño a lo largo del año: “En la Fórmula 1, sos tan bueno como tu última carrera, pero en general he hecho un buen trabajo”.

Respecto a su futuro en la Fórmula 1, Colapinto dio detalles importantes sobre cuándo se conocerá su destino para la temporada 2025. Aseguró que el futuro se definirá después del Gran Premio de Abu Dhabi: “Después de esta carrera veremos qué pasa el próximo año. Tengo muchas cosas por mejorar y aprender. Cada vez que me subo al auto aprendo, el equipo me ayuda”. El piloto de Williams, que no tiene asegurada su plaza para la próxima temporada, dejó entrever que aún queda mucho por trabajar, pero mantiene una actitud positiva.

La emoción por su primer año en la F1

Aunque su futuro sigue siendo incierto, Colapinto no dejó de valorar lo que ha vivido en su primer año en la F1. “Estos tres meses han sido un sueño hecho realidad”, afirmó. El piloto argentino destacó lo importante que ha sido este año para su desarrollo y aprendizaje, y se mostró agradecido por la oportunidad de competir en el nivel más alto del automovilismo.

El GP de Abu Dhabi: última cita de la temporada

Este fin de semana, Colapinto cerrará su temporada 2024 en el Gran Premio de Abu Dhabi, una cita crucial para la Fórmula 1 y, por supuesto, para el futuro del piloto argentino. Los entrenamientos libres comenzarán el viernes 6 de diciembre, mientras que la clasificación tendrá lugar el sábado 7 de diciembre. La carrera será el domingo 8 de diciembre, a las 10:00 AM (hora argentina).

Horarios del GP de Abu Dhabi con Franco Colapinto

Entrenamientos libres 1: Viernes 6 de diciembre, 06:30

Entrenamientos libres 2: Viernes 6 de diciembre, 10:00

Entrenamientos libres 3: Sábado 7 de diciembre, 07:30

Clasificación: Sábado 7 de diciembre, 11:00

Carrera (58 vueltas): Domingo 8 de diciembre, 10:00

Cómo ver la carrera

El Gran Premio de Abu Dhabi, con la participación de Franco Colapinto, se podrá seguir a través de Fox Sports en TV y la plataforma de streaming Disney+.