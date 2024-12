Ricardo Alfonsín: “Milei representa la internacional del odio”

El líder del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Ricardo Alfonsín, lanzó fuertes críticas hacia el presidente Javier Milei, a quien calificó como el principal representante en Argentina de lo que definió como “la internacional del odio”. Según Alfonsín, esta corriente de extrema derecha busca imponer valores que, lejos de promover la libertad, fomentan el autoritarismo y socavan la convivencia democrática.

“Esto no es fruto de nuestra imaginación; lo vimos en vivo y en directo durante el encuentro de la CPAC en Buenos Aires”, sostuvo Alfonsín. Y agregó: “Milei, aprovechándose de la frustración y la crisis dirigencial, inocula veneno político para alimentar el odio y la división”.

Una batalla por la democracia

Para Alfonsín, el desafío trasciende lo electoral. “Lo que está en juego es mucho más trascendente: los valores democráticos que sostienen el diálogo y la convivencia entre quienes piensan distinto”, afirmó. Frente a este panorama, el exembajador llamó a la dirigencia a organizar un movimiento ciudadano que frene “la deriva autoritaria” de Milei.

“El FAD está listo para dar batalla. Ya lo hicimos cuando luchamos por la democracia en el pasado y, si nos unimos, podemos derrotar nuevamente al autoritarismo”, enfatizó el dirigente.

Milei y la CPAC: un discurso desafiante y polémico

Javier Milei se mostró desafiante durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Desde el Hotel Hilton, donde se realizó el evento, el mandatario calificó al centrismo político como "funcional a la izquierda criminal" y descartó cualquier posibilidad de diálogo con sectores que no comulguen con sus ideas.

“Si no pensábamos negociar antes, ahora menos. A un enemigo bien organizado solo se lo combate desde la derecha”, declaró. En su discurso, también atacó a periodistas, a quienes calificó como “operadores ensobrados”, y reafirmó su posición beligerante: “Van a llorar y a decir que soy totalitario, pero ya no me importa”.

Internacional ultraconservadora: alianzas y apoyos

El evento de la CPAC contó con la presencia de figuras internacionales como Ben Shapiro, Santiago Abascal (líder de Vox) y Eduardo Bolsonaro. En este marco, Milei destacó la importancia de mantener una visión “resiliente” y aseguró estar llevando adelante “el mejor gobierno de la historia” en su primer año de gestión.

Sin embargo, sus declaraciones no estuvieron exentas de controversia. Durante la conferencia, respaldó al influencer libertario Daniel “Gordo Dan” Parisini, quien había definido a su espacio político como “el brazo armado” de La Libertad Avanza. Aunque Milei desmintió que esto implicara un llamado a la violencia, sus palabras generaron rechazo entre diversos sectores políticos y mediáticos.

Un contexto político polarizado

Mientras Milei refuerza su postura de “no negociar las ideas”, Alfonsín y el FAD plantean un llamado a la unidad democrática frente al avance de las corrientes ultraconservadoras. En un país marcado por la polarización, los discursos de ambos líderes reflejan visiones opuestas sobre el rumbo político y social de Argentina.

Para Alfonsín, “hay millones de argentinos dispuestos a defender la democracia y rechazar toda forma de violencia”. Por su parte, Milei insiste en que la única vía para consolidar su proyecto es “subir la apuesta” contra quienes considera sus enemigos ideológicos.