Desencanto porteño: Jorge Macri entre los tres peores gobernantes del país

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra en una posición alarmante en el ranking de gobernadores publicado por CB Consultora Opinión Pública en diciembre de 2024. Con apenas un 44,3% de imagen positiva y una caída de 2 puntos respecto al mes anterior, se consolida como el tercer mandatario provincial peor evaluado del país, apenas por encima de Ricardo Quintela (La Rioja) y Alberto Weretilneck (Río Negro)​.

En GRUPOLAPROVINCIA.COM ya te contamos que los problemas estructurales, la falta de soluciones habitacionales, la estigmatización a los sectores más humildes y hasta las recurrentes protestas sociales evidencian que su administración perdió el rumbo.

Los números son contundentes: su imagen positiva cae mes a mes, mientras que su negativa crece de manera proporcional, reflejando el desencanto de los porteños. Esta tendencia evidencia una desconexión entre las promesas de campaña y las acciones concretas llevadas a cabo por el jefe de Gobierno que, según una investigación publicada por TN, lo posiciona como el más rico del país, con un patrimonio total de 1.339.794.615 pesos.

Vecinos contra el Código Urbanístico de Macri.

La policía porteña reprime a trabajadores de la salud.

El contraste con el legado porteño

La Ciudad de Buenos Aires ha sido históricamente un bastión del PRO, caracterizado por altos niveles de aprobación durante gestiones anteriores como las de Horacio Rodríguez Larreta o Mauricio Macri. Sin embargo, Jorge Macri parece no haber logrado capitalizar esta herencia política, cayendo rápidamente en el ranking nacional.

El retroceso en la percepción pública se ve agravado por la falta de grandes anuncios o proyectos que marquen un rumbo claro. "Es un inútil, hasta ahora su política ha sido un fracaso. Su abordaje es fascista y reaccionario", había asegurado a GRUPOLAPROVINCIA.COM la dirigente porteña del Partido Obrero, actual diputada nacional, Vanina Biasi.

Graciana Peñafort, legisladora de Unión por la Patria, también cruzó con dureza al ex intendente de Vicente López. "Con los indicadores económicos y sociales que tenemos no es posible hacer un balance positivo: sueldos que no alcanzan, aumentos desmedidos de servicios y un supermercado que es una pesadilla", dijo tiempo atrás a este medio.

Tampoco ahorró críticas a la administración porteña el dirigente del FIT, Gabriel Solano: "En una reciente marcha pacífica de trabajadores del Hospital Garrahan que iban por la avenida Corrientes, en su tramo peatonal, había decenas de carros de asalto y camiones hidrantes, pero después a Macri se le escapan los presos. Entonces, hay que ver dónde ponés a la policía, ¿no?"

Polémico operativo "Orden y Limpieza" de Jorge Macri en CABA.

La caída de Macri no solo afecta su futuro político, sino que también representa un desafío para el PRO, un partido que ha utilizado la Ciudad como modelo de gestión durante 17 años. Con la presión en aumento y una desaprobación generalizada, el jefe de Gobierno porteño enfrenta un futuro incierto.