Juicio por la muerte de Diego Maradona: nuevas fechas y acusaciones clave

El 11 de marzo de 2025 comenzará el juicio principal por la muerte de Diego Armando Maradona, el astro del fútbol argentino, en los tribunales de San Isidro. Este proceso legal busca determinar la responsabilidad de siete de los ocho imputados por la cuestionada atención médica que recibió el ídolo en sus últimos días. Paralelamente, un segundo juicio, que será por jurados, juzgará a la enfermera Gisella Madrid en una fecha aún por definir.

La estrategia judicial: ¿Quién será juzgado primero?

Tras debates intensos entre fiscales, defensas y querellantes, la Justicia resolvió que el juicio mayoritario se llevará a cabo primero. Según fuentes judiciales, esta decisión asegura una mayor claridad en el análisis de las responsabilidades médicas y administrativas durante la “internación domiciliaria” de Maradona en el country San Andrés de Villanueva.

En contraste, el juicio por jurados contra Gisella Madrid fue pospuesto hasta después de las audiencias preparatorias, cuya próxima sesión será el 25 de febrero de 2025, apenas dos semanas antes del juicio principal.

El caso de Agustina Cosachov: nuevas imputaciones

La psiquiatra Agustina Cosachov enfrenta un panorama aún más complejo. Además de su implicación en la muerte de Maradona, por la que podría recibir una pena de entre 8 y 25 años, deberá responder por el delito de falsedad ideológica.

Esta imputación se origina en un certificado médico firmado en octubre de 2020, donde aseguraba haber evaluado al “Diez” y constatado que estaba “vigil y orientado”. Sin embargo, las investigaciones revelaron que este chequeo nunca se realizó en persona.

En un primer momento, el juez Diego Martínez había dictado el sobreseimiento de Cosachov por prescripción del delito, pero tras varias apelaciones, la Cámara de Casación bonaerense ratificó que será juzgada.

Dos meses y medio de audiencias intensas

El Tribunal Oral y Criminal N° 3, encargado del juicio principal, estima que el proceso durará aproximadamente dos meses y medio. Durante este tiempo, se analizarán en detalle las condiciones de la internación domiciliaria de Maradona y la calidad de la atención médica recibida.

Entre los testigos más esperados se encuentran los hijos de Maradona, quienes, según declaró Dalma Maradona, buscan que “se haga justicia por mi papá”.

La unión de los hermanos Maradona: un frente común

Dalma Maradona reveló recientemente que, a pesar de los conflictos históricos entre los hermanos, lograron superar sus diferencias para enfocarse en el juicio. En sus palabras: "Lo hacemos para que la gente sepa qué pasó realmente".

La familia también cuenta con material clave, como audios y registros, que serán utilizados para demostrar las irregularidades en el tratamiento de Diego en sus últimos días.

Polémicas y acusaciones cruzadas

No todo ha sido armonía. Un ex amigo de Maradona acusó públicamente a Dalma y Gianinna de no haber actuado con la suficiente urgencia para proteger a su padre. Estas declaraciones han generado un fuerte rechazo en el entorno cercano a las hijas del ídolo, quienes insisten en que su prioridad es esclarecer lo ocurrido.

El juicio por la muerte de Diego Maradona no solo busca determinar las responsabilidades legales de los acusados, sino también revelar las circunstancias que llevaron al trágico desenlace del mayor ídolo del fútbol argentino. Con acusaciones cruzadas y una familia que intenta mantenerse unida, este proceso promete ser tan intenso como esperado por la opinión pública.