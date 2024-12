Gran Hermano: la jugada de Sofía Buscio que sacudió la placa de nominados

A pocos días de la segunda gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe), Sofía Buscio, la líder de la semana, debía tomar una difícil decisión: elegir a un jugador para salvar y a otro para subir a la placa. A pesar de que apenas había pasado una semana desde el inicio del reality, la joven licenciada en marketing intentó seguir su intuición sin comprometer su posición de cara a la evolución del juego.

La advertencia de Gran Hermano y la reacción de los participantes

Minutos antes de tomar la decisión, Gran Hermano sorprendió a los jugadores con un aviso: “Una de las reglas esenciales de este juego tiene que ver con el secreto a la hora de nominar. La persona que realizó la espontánea incumplió esta norma. He decidido anular todos los votos efectuados bajo complot”.

Los participantes, Claudio Dilorenzo y Ulises Apóstolo, discutieron sobre la decisión y se mostraron frustrados. “Yo pensé que se anulaba cuando uno decía el nombre a quien va. Evidentemente no hay que ni hablar. ¿Pero cómo haces estrategias también si no hablas?”, expresó Dilorenzo. Por su parte, Apóstolo comentó: “¿Qué somos los únicos que hablamos? ¿Cómo se entiende la gente si no es hablando, por señas?”.

La elección de Sofía Buscio

Finalmente, Sofía debía decidir a quién salvar. La joven líder explicó: “Me costó un montón, porque justamente no tengo rispidez con nadie. Estamos a 8, 9, 10 días y la realidad es que se hace muy complicado a esta altura del partido. Pero bueno, es el juego. Tengo que elegir a alguien y quiero remarcar que es una persona muy querida acá. Demasiado. Para mí afuera ya es una estrella. Entonces para mí no va a cambiar el foco de lo que es la placa. Kei, te selecciono a vos y repito, te quiero mucho y de verdad no te vas a ir”.

La reacción de Kei

Kei, desde el sillón, reaccionó calmada, pero con un claro sentimiento de resignación: “Lo esperaba. Yo siento las energías de la gente y con Sopa conectamos. Y estos días estuvo rara conmigo, desde ayer. Le hablaba de algo y ella se iba. Si me tengo que ir, me voy. Obviamente no quiero irme, así que papi, poné toda y ojalá una estrella, por Dios, ojalá. Voy a tratar de dormir más porque se me critica mucho por dormir”.

La crítica por dormir y la aclaración de Kei

Sus compañeros intervinieron, corrigiendo a Kei al unísono: “No, dormir menos”. Kei, con su particular estilo, exclamó: “Voy a tratar de dormir menos. Perdón, se me critica por dormir, pero literalmente creo que soy la que menos duerme porque no puedo dormir por los ronquidos de la Petro, que la amo con todo mi corazón, pero ronca y bueno, y no puedo, pero lo voy a tratar de dar todo y si me tengo que ir, bueno…”.

El alivio de Luz

En medio de esta tensa dinámica, Sofía también tuvo que decidir a quién salvar de la placa. “Me parece que si me inclino por uno u otro podría verme perjudicada. Quizás todo este superpoder que tuve me traiga consecuencias, pero voy a tratar que sean lo menores posibles. La semana pasada alguien tuvo la posibilidad de bajar de placa, ahora se la doy a otra persona que no la tuvo, Luz”.

Luz, al escuchar su nombre, se mostró visiblemente aliviada y agradecida: “Gracias por la oportunidad, no la veía venir. Podía pasar cualquier cosa”.