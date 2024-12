Sujarchuk: “La Bonaerense está quedando vintage”

El intendente Ariel Sujarchuk reafirmó su convicción de cómo debe llevarse a cabo la lucha contra el delito, no solo en Escobar, sino también en la Provincia y en el resto del país. En este sentido, volvió a manifestar la necesidad de profesionalizar a las distintas fuerzas de seguridad, sumar más tecnología, y de trabajar de manera articulada entre todas las jurisdicciones.

«Hoy no tenemos la Maldita Policía, pero sí necesitamos una fuerza dotada con las mejores herramientas para actuar con firmeza contra la delincuencia. ¿Por qué vamos a implementar una Policía Municipal en Escobar? Porque la seguridad debe ser una política de Estado, no un tema de izquierda o de derecha, ni un debate entre garantistas y antigarantistas», explicó el intendente sobre la nueva policía local de Escobar, un proyecto del Ejecutivo Municipal aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante, que incorporará armas no letales marca Byrna, fabricadas por Bersa, además de bodycams y el uso de inteligencia artificial aplicada a la lucha contra el delito.

Sujarchuk agregó que va a impulsar “como intendente y como dirigente, la refederalización de la lucha contra el narcotráfico: no puede ser que un camión que nosotros interceptamos con un cargamento de droga en Escobar haya pasado sin controles por cuatro o cinco provincias. La interoperabilidad tiene que ser total entre Policía Bonaerense, secretarías de seguridad municipales y también fuerzas federales. Basta de boludeces, no sirve que cada gobierno cambie lo que hizo el anterior”.

Estas declaraciones del jefe comunal fueron realizadas en la última charla del ciclo Encuentro para Generar Progreso que se llevó a cabo en el Museo Malba Puertos de Escobar. La iniciativa fue organizada por la Municipalidad de Escobar en colaboración con Clarín Zonales y contó con tres jornadas para reflexionar sobre las posibilidades que plantea la revolución digital en diversas áreas de la sociedad. La última se tituló “Ciudades conectadas y seguras: cómo la tecnología protege a sus habitantes”. El panel estuvo compuesto por destacados referentes en el área de seguridad: Silvia La Ruffa, Lucía Bellocchio, Emilse Garzón y Hernán Van Messem. La moderación estuvo a cargo del periodista Pablo de León y también participaron autoridades en seguridad de distintos distritos.

«En los próximos días voy a lanzar una nueva licitación para incorporar inteligencia artificial al sistema de seguridad local. Se trata de una inversión muy grande en tecnología, software e interoperabilidad para que los sistemas `empiecen a hablar´ unos con otros. Estamos incorporando un conjunto de herramientas para desplegar un Estado dinámico, ágil, sencillo y eficiente, y así obtener los mejores resultados en la menor cantidad de tiempo”, anunció Sujarchuk.

El intendente también se refirió a la construcción de la alcaidía en el barrio Cementerio de Belén de Escobar: “Estas son necesarias para que los detenidos no estén hacinados en las comisarías y para que más policías estén en la calle. También es importante ocuparse del Patronato de Liberados. Sé que esto es antitaquilla, pero si vamos a seguir solamente hablando de lo que te da buen posicionamiento en las redes, nunca podremos encarar las problemáticas más profundas. Porque si no atendemos estos temas, no hay reinserción posible, aparece la desesperación y luego la reincidencia”, opinó.

Por último, el intendente expresó su mirada acerca de la crispación creciente en la sociedad: «A veces la violencia también viene de la política y por eso no quiero sumarme a ningún discurso violento. Tampoco a los que puedan surgir de nuestro propio espacio. De todos modos, quien gobierna siempre es el que tiene la mayor responsabilidad. Por eso creo en la necesidad de formar lo que yo llamo `el club de los normales´ para delinear políticas concretas que, más allá de la alternancia de los partidos políticos en el gobierno, solucionen los problemas de la gente».