Villarruel cuestionó a Bullrich por el gendarme detenido

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, no dudó en expresar su malestar y apuntó directamente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la detención del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela, ocurrida hace 11 días. En un contexto de creciente fricción interna dentro del Gobierno, Villarruel dejó en claro que jamás habría autorizado el viaje del suboficial de gendarmería al país dirigido por Nicolás Maduro.

El episodio, que ha generado una ola de comentarios y reproches, sigue teniendo un impacto en la política argentina. Villarruel se expresó a través de X, la red social antes conocida como Twitter, luego de ser consultada por un usuario sobre el caso del gendarme detenido en Venezuela. En su mensaje, dejó entrever su desacuerdo con la decisión de permitir el viaje de Gallo a ese país, que actualmente se encuentra bajo el régimen de Maduro.

"Jamás habría autorizado a un gendarme a ir"

"Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela", expresó Villarruel en su publicación, tras lo cual agregó que, aunque no es del área de seguridad, no dejaba de considerar que lo que estaba ocurriendo era "la consecuencia tristemente obvia". La vicepresidenta, además, subrayó que no opina sobre las sanciones o las medidas que se deben tomar, pero su mensaje fue contundente al apuntar que el viaje del gendarme fue una decisión equivocada.

Su crítica, además, alimentó la interna en el Gobierno, dado que se vinculó directamente a la gestión de Bullrich, quien hasta el momento no ha respondido públicamente a las acusaciones de Villarruel.

La versión del canciller: "Lo tienen de rehén"

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, se refirió al caso y desmintió las acusaciones del gobierno venezolano. Según el ministro, el gendarme Nahuel Gallo no es un espía, como había afirmado Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela. Werthein destacó que Gallo se encontraba en Venezuela visitando a su novia venezolana y cruzó la frontera desde Colombia de manera legal, presentando su pasaporte. El canciller aseguró que el gendarme se encuentra en manos del régimen de Maduro "en condición de rehén".

"La verdad es que Cabello no dice la verdad. Este es un joven gendarme con una hija argentina de 2 años y una novia venezolana. Fue a visitar a su familia tras obtener permiso y al cruzar la frontera fue detenido de manera injustificada", expresó Werthein en una conferencia de prensa.

La situación sigue generando incertidumbre

A pesar de los intentos de desmentir las versiones, el caso sigue generando incertidumbre dentro de la política argentina. La crítica de Villarruel a la ministra Bullrich añade otro capítulo a la creciente tensión interna en el gobierno. En las últimas horas, la pregunta sobre la responsabilidad de permitir que un miembro de las fuerzas de seguridad viaje a Venezuela se ha convertido en un tema central del debate político, mientras los funcionarios del Gobierno se encuentran divididos sobre las acciones a seguir.