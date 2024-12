Katopodis en Bolívar: "Nuestra gente nos pide vivir bien y nosotros respondemos con inversiones"

Este domingo, el distrito de Bolívar fue escenario de un avance significativo con la inauguración de la compuerta de regulación de aguas en la Laguna San Luis. La obra, encabezada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, junto al intendente Marcos Pisano, el senador Eduardo Bucca y la comisión del Club de Pesca Las Acollaradas, representa un hito en la gestión hídrica y el desarrollo local.

La estructura consta de una presa de hormigón de 112 metros de largo y 606 metros cuadrados, diseñada para regular los niveles del espejo de agua. Este sistema asegura el almacenamiento en períodos de sequía y un adecuado escurrimiento durante épocas de lluvias intensas, mitigando el riesgo de inundaciones.

Además de sus beneficios hidráulicos, la obra es vista como un catalizador para el turismo, el deporte y las actividades recreativas, consolidando a Bolívar como un polo de desarrollo regional.





Declaraciones de Katopodis: “Lo público es sinónimo de calidad”

Durante el acto inaugural, Gabriel Katopodis destacó la importancia de la inversión en obras públicas como herramienta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

"Esta obra fue muy esperada y necesaria. Nuestra gente nos pide cosas sencillas, nos pide vivir bien, y nosotros les respondemos con estas inversiones que demuestran que lo público es sinónimo de calidad", afirmó el ministro desde sus redes sociales.

Asimismo, subrayó la visión de comunidad que impulsa su gestión: "La idea que tenemos de comunidad es que cada vecina y vecino se encuentre, y eso es lo que venimos a reafirmar en esta gran ciudad".



Pisano cuestionó las políticas del Gobierno Nacional

El intendente Marcos Pisano aprovechó la ocasión para señalar los desafíos que enfrenta Bolívar ante la paralización de la obra pública a nivel nacional.

"El 2024 ha sido un año de muchas dificultades tras las decisiones del Gobierno Nacional de detener proyectos esenciales. Bolívar no es la excepción. El 95% de la obra pública está parada, pero gracias a la voluntad y decisión política del gobernador Axel Kicillof y de Gabriel Katopodis, estos proyectos importantes logran financiamiento", expresó.

Pisano también destacó el impacto de la nueva infraestructura: "El abandono no sería una opción para nosotros, y acá estamos inaugurando una obra más. No es lo mismo una laguna sin compuerta, no da igual un Estado presente a uno que se ausenta".

Impacto social y ambiental

La compuerta de regulación de la Laguna San Luis no solo resuelve un problema histórico de inundaciones, sino que también preserva un espacio emblemático para la comunidad de Bolívar. Esta iniciativa refuerza el compromiso con el desarrollo sostenible, la gestión eficiente de recursos hídricos y la promoción del bienestar colectivo.